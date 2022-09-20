Чергова воєнна сесія

У воєнний час органи місцевого самоврядування мають працювати відповідним чином, це стосується й формування порядку денного сесій, підготовки і розгляду питань, навіть участі депутатів. З огляду на швидкість, з якою відбулося недавнє засідання 13-ї сесії Кіровоградської обласної ради, робота депутатів набула необхідного прискорення.

Щоправда, як воно впливатиме на якість рішень, сказати важко. Та про все по порядку. Перше, що впало в очі, – вкрай низька явка, на початку сесії зареєструвалося лише 40 депутатів. Ситуацію роз’яснив у кулуарах депутат Сергій Гриценко: «У нашій фракції є депутати, зокрема Дмитро Лінько, які воюють, але вони теж мають право брати участь в сесії. Вони б могли працювати з нами дистанційно, але спроба на останньому засіданні змінити регламент в напрямку дистанційної роботи не була підтримана, не вистачило одного голосу. Тому наші депутати, які обороняють країну, позбавлені можливості брати участь в сесії. Це погано, думаю, що потрібно вносити зміни до регламенту, щоб дати можливість депутатам працювати, перебуваючи на фронті».

Не відомо чому, але слушну пропозицію не підтримано, можливо, таким чином мінімізовано вплив депутатів-військових, які психологічно здатні порушувати гострі питання. З огляду на ймовірність повітряної тривоги депутат Олександр Чорноіваненко на початку сесії запропонував працювати без зайвих запитань, і таким чином сесія проходила надзвичайно оперативно.

Першим пунктом депутати погодили передачу в оренду виробничих площ деяких медичних установ для цільового використання. В проекті значиться: «для розміщення 555 військового госпіталю». Це означає що в області з’явиться новий лікувальний заклад, який фінансуватиметься з держбюджету. Це особливо важливо в час, коли на місцеві бюджети перекладено тягар виконання багатьох бюджетних програм і гроші потрібно рахувати й рахувати.

Втім, з’ясувалося, що депутати до цього не завжди готові. Наприклад, депутат Олександр Горбунов запропонував підтримати депутатське звернення щодо формування в громадах фондів для надання фінансової допомоги на опалення під час важкої зими. Ініціатива гарна, але без обґрунтування джерел фінансування зрозуміти механізм такої підтримки і її обсяги майже нереально.

За традицією, на розгляд було винесено звіти про виконання обласних програм розвитку галузей, що вже не раз характеризувалося як бюрократичний замінник діяльності. Між іншим, начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович запропонував проєкт рішення, яким передбачено виключення з плану роботи облради ряду програм соціально-економічного розвитку саме з огляду на воєнний час. Але депутати заслухали і схвалили звіти, хоча ж самі назвали їх «бульбашками». Наприклад, депутат Медяник поцікавився, яким чином витрачено 257 мільйонів гривень, задекларованих в програмі «розвитку водного господарства та оздоровлення річки Дніпра на період до 2021 року». У відповідь прозвучало, що кошти пішли на очищення води шляхом …зариблення і на щось іще, але чиновники вважають програму виконаною, бо ми таки «споживаємо воду навіть у такій маловодній області, як наша».

Депутати прийняли до відома ще кілька звітів про виконання програм – про освіту, про Стратегію розвитку області, про державний моніторинг атмосферного повітря, а також зафіксували зникнення двох сіл – П’ятихаток та Веселівки Дмитрівської громади Кропивницького району.

Зате додалося територій природно-заповідного фонду місцевого значення. Такими оголошено «Дуб Вартовий» площею, 0,01(!) га в смт Нова Прага та урочища «Русло Інгула» і «Червона Гірка» площею 112 га в Компаніївській громаді.

З огляду на воєнний стан цікавість викликало питання про «надання мисливських угідь» для ведення мисливського господарства. Журналісти навіть пожартували: чи не для партизанів, яких готують під егідою голови обласної ради?

Надзвичайно важливими були питання порядку денного, які стосувалися діяльності ОКВП «Дніпро – Кіровоград». Як відомо, зміна менеджменту підприємства обумовлювалася необхідністю знизити кредитну залежність і зменшення тарифів на послуги. Але попри зусилля, спрямовані на оптимізацію і модернізацію виробництва, без кредитів не обійтися. Тому спочатку депутати схвалили збільшення статутного капіталу ОКВП «Дніпро – Кіровоград», а другим рішенням дозволили підприємству взяти участь «у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Другому проекті розвитку міської інфраструктури» та укладення субкредитного договору з Міністерством фінансів України під заставу». Генеральний директор ОКВП Олександр Пісний дав короткий коментар «УЦ»: «Маємо збільшення вартості по проєкту, який дуже важливий для області, це два об’єкти. Це очисні споруди, тому питання стосується питної води і стоків».

Як наголосив перед розглядом питання голова фракції ЄС Сергій Коваленко, воно потребує безумовної підтримки, оскільки дозволить виконувати намічене, незважаючи на коливання курсу долара.