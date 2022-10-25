Позитиви з Олександрії

Футбольний клуб «Олександрія» зайняв третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату України, залишивши позаду київське «Динамо», харківський «Металіст», одеський «Чорноморець» та інші шановані клуби. Попереду лише «Шахтар» і «Дніпро». В останньому матчі олександрійці перемогли ФК «Львів» з рахунком 2:0. Так, триває війна. Але, як колись сказав Черчілль про витрати на культуру та інше окрім армії під час війни: «А за що ж ми тоді воюємо?»

Не голами єдиними. Днями футбольний клуб передав благодійному фонду «Трибуна Героїв» сертифікат на 200 тисяч гривень. Кошти підуть на допомогу родинам загиблих на війні футбольних уболівальників. До речі, «Трибуна Героїв» є унікальним благодійним фондом – він створений українськими фанатами для системної підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів із усієї України та всіх причетних до футбольного суспільства.

Олександрія першою серед міст області почала опалювальний сезон. Ще 18 жовтня тепло прийшло до дитячої лікарні, наступного дня – до міської. В оселях містян тепло з’явиться 28 числа (за умови середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8 і менше градусів).

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко звернувся до мешканців міста та округи: «Додатково прошу жителів Олександрійської громади зарані утеплитися. Ця зима для України може бути непередбачуваною. Тому краще перестрахуватися – утеплити свої помешкання та придбати теплі речі. Подбайте про себе та своїх близьких! Міська влада зі свого боку зробить усе можливе».

Та найголовніше, що на час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування вартість теплопостачання для всіх категорій споживачів Олександрії залишиться на рівні тарифів, які використовувались підприємством станом на 24 лютого 2022 року. Таким чином, для населення ціна на тепло нині становить 1712 гривень за 1 гігакалорію, як це було й минулої зими. Покриття різниці в тарифах за теплопостачання буде здійснюватись за рахунок державного бюджету.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко наголосив: «Тарифи затверджуються лише для врегулювання міжбюджетних розрахунків. Вони відповідають собівартості та є економічно обґрунтованими. Це рішення не стосується ні населення, ні закладів соціальної сфери, ні підприємців. Тому наголошую на тому, що тарифи для споживачів залишаються на рівні минулого опалювального сезону».

Приємні новини є й для галузі медицини шахтарського міста. Виконком Олександрійської міськради збільшив доходи та видатки на суму 10 мільйонів 140 тисяч гривень переважно на охорону здоров’я. 7 мільйонів 800 тисяч спрямовано на це. З них:

– 2,5 мільйони – на придбання обладнання для інфекційного відділення центральної міської лікарні;

– 2,5 мільйони – на завершення робіт із введення в експлуатацію кисневої станції в центральній міській лікарні;

– 300 тисяч – на придбання меблів;

– 1,3 мільйона – на виплату зарплати медпрацівникам дитячої міської лікарні та 1,1 мільйона – стоматологічної поліклініки.

А Олександрійська міська організація Товариства Червоного Хреста України отримала чергову партію сімейних продуктових наборів вагою по 16 кілограмів. До пакунків увійшли крупи, макарони, консерви, чай, борошно, цукор, олія.

Ця гуманітарна допомога розрахована на 300 внутрішньо переміщених родин від трьох чоловік, які прибули до Олександрійської громади у жовтні.