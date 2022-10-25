Захистіть свої гроші від кіберзлочинців. Поради від Київстар

Сучасний телефон – важлива частина життя. Це зв’язок, фото та відео, листування, отримання медичних послуг, платіжний інструмент, база для збереження банківських та персональних даних тощо.

Із розвитком технологій набирає обертів кібер- та мобільне шахрайство. Злочинці вміло виманюють у користувачів гроші та особисту інформацію. Кожен, у кого є мобільний телефон, може стати жертвою шахраїв.

Кібершахрай – це комп’ютерний та мобільний злочинець, який зловживає довірою в цифровому просторі: викрадає персональні дані, паролі до особистих кабінетів, надсилає інформацію від імені інших, погрожує тощо. Шахрай може телефонувати і переконувати жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію, щоб пограбувати користувача.

Розповсюджені шахрайські схеми

Дзвінок ніби від «оператора»

Вам дзвонять з невідомого номера, називаються представником оператора чи банку, просять продиктувати код з SMS, який вам попередньо було відправлено, або вимагають повідомити дані банківської картки. Це – шахрай!

Співробітники мобільного оператора не телефонують абоненту із проханням назвати персональні дані, коди з SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі.

Порада: Якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно покладіть слухавку. В жодному разі не розголошуйте PIN-код та СVV-код карти, одноразовий пароль із SMS незнайомій людині, навіть якщо вона називає себе представником авторитетної установи.

Крадіжка SIM-карти

Ваш мобільний номер телефону може бути вкрадено. Шахрай телефонує вам кілька разів підряд в короткий проміжок часу з невідомих номерів. Так він створює «історію дзвінків» на ваш мобільний, яку може використати для здійснення блокування номеру, а згодом і отримати дублікат заблокованої SIM-картки. А з тим – доступ до мобільних додатків, особистих кабінетів, у тому числі й до банківських.

Процедури операторів захищають абонентів від шахрайських дій, але злочинці навчились «виманювати» необхідну інформацію від людей, користуючись їх довірою.

Порада: зверніться до телеком-оператора із заявою, що дублікат вашої SIM-карти може бути виданий лише за наявності паспорту. Використовуйте складні паролі, своєчасно їх оновлюйте. Обирайте контрактну форму обслуговування — це перший захист від шахрайських схем із вашим номером.

Обіцянки виграшу та несправжні акції

Злодії діють від імені відомого магазину, компанії або соціальної установи і пропонують пройти невеличке опитування, заповнити анкету, а потім обіцяють грошовий подарунок або соціальну виплату.

Порада: Перед тим, як заповнювати будь-яку анкету та передавати свої персональні дані, перевірте в офіційних джерелах (сайт, гаряча лінія магазину) інформацію про обіцяний виграш або іншу виплату.

Фальшива благодійність

На тлі війни багато українців готові допомагати фінансово благодійним фондам або людям, які потрапили в біду. Шахраї користуються цим, створюють фальшиві запити і просять гроші на допомогу.

Порада: Перераховуйте гроші тільки на офіційні рахунки перевірених установ (наприклад, НацБанк, фонд «Повернись живим», еПідтримка тощо) або людям, яких ви особисто знаєте.

«Допомога» рідним

До вас звертаються з невідомого номеру та починають залякувати, ніби хтось із близьких потрапив у халепу і вимагають гроші. Як правило такі дзвінки надходять вночі або рано вранці.

Порада: Негайно припиніть діалог – покладіть слухавку, не відповідайте на подальші повідомлення. Заспокойтеся та ретельно перевірте інформацію. Передзвоніть своїм близьким і запитайте, чи дійсно необхідна допомога. Зверніться у правоохоронні органи.

Завжди зберігайте спокій. Перевіряйте інформацію. Не довіряйте незнайомцям та надійно зберігайте персональні дані.

Жовтень – міжнародний місяць кібербезпеки, про яку слід пам’ятати завжди. Дотримуйтесь правил кібергігієни, а у випадку шахрайства повідомляйте про злочин мобільному оператору, службу безпеки банку, а також зверніться в Кіберполіцію та Поліцію. І залишайтеся у безпеці!