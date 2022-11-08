Грамотна програмістка

Неймовірно, але факт: у конкурсі «Найграмотніший студент університету», проведеному нещодавно в ЦДУ імені Винниченка, перемогла першокурсниця факультету математики, природничих наук і технологій. Її звати Сніжаною, прізвище – Грек. Вчиться на фахівця з інформаційних технологій.

– Так сталося, – скромно прокоментувала майбутня програмістка свій успіх. Й справді, не її вина, що студенти філологічного факультету показали гірші результати.

Звідки ж така грамотна взялася? На це запитання Сніжана відповіла, що родом – із села Панчевого Новоукраїнського району.

– У школі зацікавилася точними науками. Але мова і література теж подобаються з дитинства. Вдячна вчительці-мовниці Ользі Добровольській.

Розповіла й про університетський конкурс, в якому здобула перше місце:

– Був диктант. Писали студенти, яких відібрали викладачі. Читала власний текст – про Романа Шухевича – професорка Світлана Ковтюх. Складнішого диктанту мені писати ще не доводилося.

На зауваження, що доброму програмісту можна пробачити незнання тонкощів рідної мови, Сніжана відповіла, що не дозволяє собі недбалості навіть в коментарях до програмних кодів.

– Коди пишемо мовою С++. Коментарі – українською. Описуємо процеси, які програма виконує на різних етапах. І нехай ті коментарі прочитаю тільки я, мають бути написаними грамотно. Писати грамотно – це ознака культури.

Ця розмова кореспондента «УЦ» із Сніжаною Грек відбулася напередодні Дня української писемності та мови, який відзначається щороку 9 листопада. Традиційно цього дня українці вправляються в грамоті – пишуть Радіодиктант національної єдності. Нинішнього року його випало читати народній артистці Аді Роговцевій. Автор тексту – письменниця і режисерка Ірина Цілик.