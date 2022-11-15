У гонитві за ПДВ

Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво обскубувати гусака так, щоб він не кричав.

Данило Гетманцев, голова Податкового комітету ВР.

А вони вже не лише кричать, а й плачуть, стогнуть, пишуть петиції президентові й прем’єрові, закривають підприємства, йдуть у «тінь». Тисячі бухгалтерів готові вийти на «податковий Майдан» – війна не пускає. А разом із ними – керівники й працівники підприємств, діяльність яких фактично паралізована черговими «гетманцевськими» ініціативами.

Головне запитання, яке під час зустрічі ставлять зараз один одному бухгалтери малих і великих підприємств: скільки в тебе заблоковано податкових накладних? Для багатьох із них рахунок – на десятки й навіть сотні.

Для більшості читачів і журналістів – це китайська грамота. У кращому разі знають, що таке податок на додану вартість (ПДВ) і що він – одне з головних джерел державного бюджету. Але щоб зрозуміти, чому в української економіки, яка перейшла на воєнні рейки, не круглі, а квадратні колеса, вам доведеться освоїти окремі ази бухгалтерії.

Отже, ви вже зрозуміли, що йтиметься про податкові накладні (ПН) – їх зобов’язані заповнювати й реєструвати всі платники ПДВ. Тих, хто звільнений від сплати ПДВ, ця тема не стосується (у них свої проблеми). У ПН описано кожну комерційну операцію, і якщо накладна пройшла реєстрацію в Єдиному реєстрі, то платник ПДВ отримує право на так званий податковий кредит. А далі найголовніше: на суму цього податкового кредиту зменшується сума ПДВ, який сплачується до бюджету підприємством.

Невеликий ліричний відступ. Кожен підприємець у всьому світі шукає своє щастя. Воно зазвичай полягає в розумному балансі доходів і витрат, що дозволяє сплачувати податки й отримувати прибуток. Але якщо цей баланс грубо порушується, якщо податкова система одним «кліком» робить підприємство збитковим, позбавляє його оборотних коштів, то «гусак Гетманцева» швидко облисіє, а то й здохне.

Реєстрація ПН стала справжнім каменем спотикання – перелік критеріїв, які дають змогу запідозрити в спробі шахрайства зі сплатою ПДВ, настільки великий і розмитий, що пройти через нього складно навіть підприємствам з торговельними операціями, які повторюються роками. Крок ліворуч, крок праворуч – і ти вже зобов’язаний платити податок, який різко зріс. І навіть якщо ти нічого не порушив, довів у суді свою правоту (заплативши адвокату плюс мито), то по суті відібрані гроші тобі повернуть, але не відразу, а в наступному звітному періоді. Якщо доживеш…

Ще один відступ, тепер – не ліричний. У вас напевно виникли запитання: кому потрібен весь цей дурдом із масовим (на думку експертів, їх понад два млн на десятки млрд грн) блокуванням податкових накладних? Невже Данило Гетманцев, Кабмін та податкова інспекція – це все вороги народу, злочинці й саботажники? А може, усі платники ПДВ – шахраї, які намагаються обдурити державу? Ні, звичайно. Шахраї, які «економлять на податках», є в кожній країні. Але в нас, на жаль, мета зібрати якомога більше «пуху з гусей» переважає над прогнозованими негативними наслідками такого «обскубування» для економіки.

На жаль, це ще не все. 14 жовтня набула чинності нова постанова Кабміну №1154, якою внесено зміни до порядку перевірки податкових накладних. Нововведень там кілька, усі – з тяжкими наслідками для підприємств, але одне з них просто вбиває наповал: спецкомісія при ДПС може в ручному режимі відхиляти таблицю даних платника. Тобто ПН можуть відфутболити, навіть якщо автоматична система моніторингу її прийняла. А «ручний режим» – це улюблена робота наших податківців, тільки він гарантує їм і їхнім спадкоємцям «світле майбутнє». Знайди «потрібну» людину, заплати – і тебе розблокують.

Розумію, на перший погляд, тема для колонки «УЦ» зовсім не типова. Підтримати бізнес? Він і сам упорається, пережує творців драконівських законів – таке вже неодноразово було. Показати країні її «героїв»? Теж ні. Гетманцева забудуть, щойно зміниться Рада. Та є речі важливіші.

У країні війна, і кожна помилка, кожна дурість законодавців і чиновників неминуче відгукуються матеріальними і людськими втратами. Іноді – непоправними.