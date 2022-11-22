Бережіть себе та свої кошти!

Шахраї, метою яких є заволодіння коштами клієнтів банків, діють без перепочинку. Останнім часом вони знову активізувалися, розсилаючи повідомлення про «призові опитування до 30-річчя ПриватБанку». Вони стрімко розповсюдилися в соціальних мережах, дехто взяв участь в «опитуванні», в результаті втративши власні кошти.

З проханням вкотре роз’яснити та попередити ми звернулися до фахівчині з комунікацій ПриватБанку в Центральному та Південному регіонах Анжели Дзінзюри.

– Розсилка, про яку ви запитали, це не щось нове. Вперше такі повідомлення з’явилися одразу після початку війни в лютому. Я тоді давала роз’яснення, що державний банк не комунікує з клієнтами російською мовою, по-перше. По-друге, банк – це не благодійна організація, він не роздає гроші, не дарує, розіграші не влаштовує. Якщо мають місце акції, усі вони пов’язані з новими фінансовими продуктами банку, проводяться через офіційний сайт банку, і в таких випадках може бути якесь заохочення клієнтів.

Ще одна деталь мала б насторожити отримувачів повідомлень – легкі питання, на які відповість навіть дитина. Це робиться для того, щоб спонукати людину заглибитися в цю гру. У кінцевому підсумку людина вводить свої персональні дані: номер телефону, номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином ви добровільно вручаєте шахраю ключик від свого банківського рахунку. Якби шахраї могли отримати доступ до ваших коштів без допомоги клієнта, вони б це робили, а не вигадували різні схеми.

Схем отримання коштів через шахрайство – безліч. Зауважу, що це стосується клієнтів усіх банків, а не тільки ПриватБанку. Усі схеми розраховані на те, щоб отримати ваші персональні дані. Шахраї завжди «удосконалюють» свої схеми, і не існує абсолютного рецепту для протидії. Проте є універсальні правила, які не важко запам’ятати, щоби не стати жертвою.

Шахраї телефонують навіть від імені Нацбанку. Зрозумійте, що Нацбанк не працює з клієнтами. Це орган, який здійснює конт­роль над банківською системою країни. Взагалі служба безпеки будь-якого банку ніколи не телефонує клієнтам. Банкіри ніколи не просять продиктувати пароль або пін-код. Ніколи!

Якщо ви отримали будь-який дзвінок начебто з банку, який викликав підозру, спантеличив, краще всього припиніть розмову. Якщо телефонували від імені ПриватБанку, зв’яжіться з банком будь-яким зручним для вас методом: наберіть номер цілодобової підтримки 3700 чи зверніться до підтримки у Приват24 – перевірте, чи був на ваш номер дзвінок з банку.

У разі, якщо ви через необачність стали жертвою шахрайства, зв’яжіться з банком будь-яким зручним способом для вчинення необхідних кроків щодо безпеки карток, дані яких виявилися в руках шахраїв. Клієнт має можливість самостійно в Приват24 заблокувати/перевипустити втрачену картку. Обов’язково повідомте в поліцію. На жаль, кошти ви не повернете, але, можливо, убезпечите інших від необачних кроків. Хоча ви можете застрахувати свої кошти від шахрайства – ПриватБанк надає таку послугу.