«Чорна доба»: пережили, вистояли

Україна минулого тижня вперше пережила блекаут – повне відключення енергосистеми. Це була чорна доба. На щастя для Кіровоградщини, лише доба. Через ворожі ракети ми залишилися без світла, води, зв’язку. Вдома, у родинному колі, пережили. А як люди в лікарнях? І лікарі, і пацієнти. З цим запитанням ми звернулися до очільників медичних закладів.

Лариса Андрєєва, генеральний директор обласної лікарні:

– Пережили. Ми розуміли, що може бути що завгодно, – це війна. Коли почалася війна, ми підготували свою систему. Маємо резервуар для води на 500 кубів, ми його заповнили. Є два потужних генератори, за допомогою яких забезпечили електроенергією ургентну операційну, реанімацію, перинатальний центр, ургентну лабораторію, діалізний зал. Це критичні відділення, тому вони були в пріоритеті. Маємо також три генератори по 5 кіловат, які ми підключили на відділення екстреної допомоги.

Ми всі були в цей час в лікарні: керівництво, завідуючі відділеннями, електрики. Деякі операції закінчувалися вже без світла, з підключеними генераторами. Обійшлося без надзвичайних ситуацій. Вони могли би бути, якби не завівся потужний генератор. Дякую інженерам, електрикам, моєму заступнику з технічних питань – усе обладнання було перевірено, прочищено, підготовлено паливо. Лікарня функціонувала штатно: ШВЛи працювали, пологи відбувалися, ургентна операційна надавала допомогу постраждалим в ДТП, харчоблок годував пацієнтів. Але було тривожно за людей, за яких ми відповідаємо. Усю ніч молилася Богу, щоб обладнання не підвело. І воно не підвело.

Костянтин Яриніч, генеральний директор обласного клінічного онкологічного центру:

– У пацієнтів немає часу чекати. Болить вже зараз, і допомогу ми маємо надавати одразу, бо інколи від цього залежить життя. Під час вимкнення електрики наші лікарі працювали в умовах освітлення від генератора, хворих носили сходами на ношах. Пережили й це. Витримаємо усі випробування. Головне – у вільній і незалежній Україні. Будьте всі здорові! Слава ЗСУ, слава Україні!

Руслан Іванов, директор міської лікарні швидкої медичної допомоги:

– Для лікарні швидкої медичної допомоги те, що сталося, – вже надзвичайна ситуація. Але в нас є дизель-генератор. Щойно світло щезло, він увімкнувся. На той момент у нас проводилося чотири оперативних втручання, і вони закінчувалися вже під працюючий генератор.

Світло було в операційній, у реанімації, частково на приймальному покої, по лампочці в усіх відділеннях. Так, це дискомфорт, але ми справились. Живлення нам відновили другими з усіх лікувальних закладів. А воду безпосередньо нам підвозив водоканал, за що їм велика вдячність. Робимо запаси води, заповнюємо резервуари, які в нас є. Тепер розуміємо, на що звернути увагу, якщо, не дай Бог, блекаут буде тривати більше доби.

Василь Хорощак, генеральний директор обласної дитячої лікарні:

– Генератори працювали, прооперували дитину, планові операції відмінили. Можу сказати, що ту чорну добу пережили нормально, штатно. Навіть приймали дітей з районних лікарень, де не було світла. Телефонували, говорили, що дитина у важкому стані, ми обласна лікарня, приймаємо всіх. У нас працювали операційні та реанімація. Особливих питань не було. Спрацювали нормально. Вже робимо планові операції.

Олександр Артюх, генеральний директор Центральної міської лікарні:

– Усе минулося нормально. На Валах, де хворі підключені до ШВЛ, встановлений дизель-генератор, який автоматично вмикається, коли щезає електроенергія. Ми його придбали заздалегідь, ще до війни, навіть ще до ковіду – Райкович наполіг його купити.

І в корпусі на Паученка також автоматичний генератор. Для терапевтичного стаціонару вистачає його напруги. Колектив не розгубився, зібрався, спрацювали добре, пережили, вистояли.

Людмила Романів, генеральний директор міського пологового будинку:

– У нас усе було заздалегідь підготовлено до можливого блекауту. Наші штаби почали збиратися, розробляти стратегію, як тільки розпочалася повномасштабна війна. Світло в нас було – ми забезпечені генераторами. З опаленням були деякі проблеми, але і з цим впоралися. Запас води, харчування ми мали.

Екстрених ситуацій не було. Освітлюються та опалюються бомбосховище, харчоблок, операційні, палати. З 1 грудня переходимо на твердопаливний котел, що позбавить можливої серйозної проблеми. У пологовому залі температура має бути 25 градусів, і ми цього повинні дотримуватися. Навіть без світла ми цю норму витримували.

За цю чорну добу народилося четверо малюків! Нехай будуть здоровими й ростуть у вільній, незалежній Україні!

Ганна Сухомлин, генеральний директор обласного клінічного кардіологічного центру:

– 23.11.22, 15.00 – спочатку був шок, спала думка: «А чи не підведуть генератори, які в нас встановлені на операційні та реанімаційне відділення? На скільки вистачить палива для роботи генераторів? Чи достатньо потужно буде працювати апаратура?» У цей час проводилася операція на відкритому серці складному пацієнтові, у реанімації чимало хворих з інфарктом, післяопераційних пацієнтів, підключених до моніторів, дозаторів. Кожна мить «темряви» – це небезпека для таких пацієнтів. Техніка не підвела, спрацювала злагоджено та потужно! Хоча відділення, палати поступово занурювалися в пітьму. Медичний персонал доклав усих зусиль для того, щоб пацієнти почували себе комфортно. Це ті моменти, коли персонал згуртувався для вирішення проблем. Заздалегідь продумали, як будемо харчувати пацієнтів, які альтернативи підключення котельні. Ця ситуація показала, скільки ще проблемних питань, які ми повинні вирішувати в найближчий час.