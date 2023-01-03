Полковник, який воював і загинув сержантом

Загинув сержант ЗСУ Анатолій Вітюк. На Кіровоградщині його багато хто пам’ятає як полковника міліції, начальника обласного управління внутрішніх справ у 2014 – 2015 роках.

Народився Анатолій Вітюк 7 липня 1966 року в Гайвороні на Кіровоградщині. До армійської служби працював слюсарем на заводі «Актан» у рідному місті. Відслуживши, вступив у КІСМ. Здобувши вищу освіту, працював на тому ж «Актані» інженером-конструктором. З 1993 року – в органах внутрішніх справ. Починав дільничним інспектором міліції у Кіровоградському райвідділі, відповідав за правопорядок у селах Володимирівці й Могутньому. 2009 року очолив Кіровоградський РВ. Потім працював начальником Кіровського райвідділу міліції, першим заступником начальника УМВС на Львівській залізниці. Після Революції гідності Анатолія Вітюка призначили керівником міліції Кіровоградщини. На початку літа того ж 2014-го він виступив на сесії облради, розповів про свою поїздку на Донбас, про недостатнє матеріальне забезпечення міліціонерів Кіровоградщини, відряджених воювати в зону АТО. Депутати відреагували на виступ Вітюка тим, що виділили з бюджету кілька мільйонів гривень на підтримку правоохоронців.

Про те, як сам пішов захищати Україну, як йому довелося на війні, Анатолій Іванович публічно не розповідав, воєнних фотографій у соцмережах не поширював. Звістка про смерть Анатолія Вітюка вразила всіх, хто його знав. У тому числі – жителів Володимирівки й Могутнього, де Анатолія Івановича пам’ятають як колишнього дільничного. «Гарна людина. Вічна пам’ять», «Професіонал», «Щирі співчуття рідним», – відгукнулися селяни у Фейсбуці на смерть Вітюка.

Поховали героя на Рівненському кладовищі в Кропивницькому.