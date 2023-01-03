Сесія з питаннями

Наприкінці грудня минулого року відбулася чотирнадцята сесія Кіровоградської обласної ради. Порядок денний – актуальний, проєкти рішень – важливі, результат – суперечливий. Після засідання залишилося більше питань, ніж відповідей. Але про все по порядку.

Кількість присутніх депутатів забезпечила кворум, але задля прийняття рішень усі мали голосувати одноголосно. Цього не сталося. Так, звернення до Верховної Ради щодо заборони релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві, було підтримано тільки з другої спроби й завдяки рейтинговому голосуванню.

Добре, що бюджет-2023 прийняли. Якби ні – логічного пояснення цьому було б важко знайти. Було очевидно, що обласний кошторис детально обговорювався до засідання – на фракціях, комісіях. Так мало б бути з усіма питаннями порядку денного. Але…

Призначення керівників декількох обласних комунальних закладів було геть провалено. Лише Андрій Лісота був призначений директором обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій. Не вистачило голосів, щоб затвердити керівників Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, Знам’янської бальнеологічної лікарні, Регіонального центру розвитку послуг, Олександрійського геріатричного пансіонату…

Питання присвоєння чергових рангів, визначення умов оплати праці голові обласної ради та його заступникам, як правило, завжди спірне. Обласна рада має дати згоду на надбавки до заробітних плат керівництва. Цього разу згоду не дали, відмовили. Знову забракло голосів. Як відомо, начальник ОВА Андрій Райкович свою зарплатню перераховує на підтримку ЗСУ. А міський голова Олександрії Сергій Кузьменко публічно відмовився «від класичного встановлення заробітної плати для міського голови на час війни».

Депутатських голосів вистачило, щоб призупинити прийом конкурсних матеріалів на здобуття обласних премій у 2023 році. Війна, не до конкурсів і премій. Логічно, можна зрозуміти.

Напевне, кожен депутат, який не був присутнім на сесії, має поважну причину відсутності. Але відсутність рівно половина фракції «Слуги народу» – серйозне питання. Враховуючи, що голова облради саме від цієї політичної сили, – ще серйозніше.

Коментуючи для «УЦ» останню сесію року, Сергій Шульга заначив: «За результатами сесії найважливіше, про що маємо говорити, – це голосування за вступ Кіровоградщини до Асамблеї європейських регіонів. По суті, історичне рішення для області. Командою ми працювали над ним близько пів року. У жовтні відбулася робоча поїздка до Брюсселю, де я зустрівся з генсеком асамблеї Крістіаном Шпаром. Там ми заручилися підтримкою європейських партнерів, а 21 грудня мою ініціативу підтримав депутатський корпус.

Що дасть нам вступ до Асамблеї європейських регіонів? Насамперед – це потужний майданчик, який допоможе знайти нових друзів і партнерів за кордоном. І в першу чергу – бізнес-партнерів. А це і нові виробництва, і робочі місця, і в цілому економіка Кіровоградщини. Відтак і наші території матимуть змогу розширити коло можливостей для підсилення свого економічного потенціалу».

Депутат облради від «Європейської солідарності», голова комісії Кіровоградської облради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергій Коваленко поділився своїми висновками: «Найголовніше, що в сесійній залі першим питанням було одноголосно підтримано бюджет на наступний рік. Це бюджет, який розробила обласна військова адміністрація, який в умовах війни покриває належні видатки на рівні 2022 року.

Щодо звернення до парламенту стосовно РПЦ – саме депутати внесли рішення повернутись до нього й зрештою підтримали. Стосовно того, що проголосували з другої спроби, це не є критичним або взагалі підставою для обговорення. Просто було два звернення з майже однаковим текстом, і кожен голосував за своє. Рейтингове голосування все вирішило.

Скажу про керівників комунальних закладів. Ще до початку сесії, коли стало відомо, скільки депутатів будуть присутніми, було зрозуміло, що можуть виникати окремі думки, окремі заперечення з приводу того чи іншого питання. Із загальної кількості депкорпусу – 64 депутатів – були присутні 40. А для прийняття рішення потрібно 33 голоси. Не бачу проблеми в тому, щоб кадрові питання винести на наступну сесію, де буде явка, яка дозволить відпрацювати ці питання».

Почекаємо наступної сесії.