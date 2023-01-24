Виробництва під час епохи відключень

Економіка країни сильно постраждала від самої війни, і ще більше додала шкоди варварська політика росії по знищенню енергетичної інфраструктури України. Як живуть під час вже майже двомісячних віялових та екстрених відключень наші виробництва? Слово керівникам.

Павло Штутман, голова наглядової ради «Ельворті Груп» та наглядової ради «Гідросила Груп»:

– Найбільша проблема виникла під час пам’ятного всім довготривалого вимкнення світла, першого блекауту наприкінці осені. На нашому ливарному заводі ПрАТ «Металіт» ми не встигли зупинити, звільнити від сировини одну з розливочних печей. Довелося витратити чимало грошей на відновлення роботи агрегату.

Але загалом про всю ситуацію можу сказати, що могло бути гірше. Ми співпрацюємо з обленерго, маємо спільну мову стосовно графіків нашої роботи та вимкнення. Тому працюємо більш-менш ритмічно, наскільки це можливо. Скажу навіть, що населення більше потерпає від усіх віялових та аварійних відключень, ніж промисловість.

Людмила Шубіна, керівник підприємства з виробництва реабілітаційного медичного обладнання «Друкмаш-Центр»:

– Насправді обленерго дуже навіть турботливо ставиться до працюючих підприємств, дякуємо енергетикам за це. В інженерних корпусах заводу в нас стоять генератори на час відключення, а у виробничих корпусах зупинки вкрай рідкі, тому працюємо нормально.