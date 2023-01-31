На генератор дозвіл не потрібен

Зараз у містах на кожному кроці ми бачимо, а під час віялових відключень чуємо електричні генератори, які вже стали звичним атрибутом життя у складні часи. Зростає й кількість скарг до різних органів влади на роботу цих генераторів поблизу аптек, магазинів, перукарень, майстерень і т.д. Забруднюють атмосферу та ще дуже шумні – такі основні скарги. Що з цим робити?

В органах влади, відповідальних за екологію міст та районів, визнають, що мають мінімальний вплив на ці питання, у тому числі й через військовий стан. Про це розповів на прес-конференції В’ячеслав Дубровський, директор обласного департаменту екології. Сьогодні навіть великі підприємства, які викидають у повітря велику кількість забруднюючих речовин, так би мовити, стаціонарно, не потребують дозволу від департаменту екології на таку роботу.

Це стосується й побутових генераторів, що були встановлені після 24 лютого минулого року. Можна навіть не подавати декларацію, а просто здійснювати діяльність без дозвільних документів. У законодавство були внесені відповідні зміни. А раніше навіть був передбачений податок на викиди, його скасовано на час війни та на пів року на період після її закінчення.

Так що доводиться терпіти. До речі, викиди від середніх розповсюджених генераторів мало чим відрізняються від викидів звичайного автомобіля. Найпоширеніші генератори потужністю в 3 кіловати споживають приблизно літр бензину на годину. Авто, навіть сучасне, за годину швидкої їзди витрачає 6-10, а то й усі 15-20 літрів бензину (це стосується дуже популярних в нас позашляховиків). Хоча автомобіль просто проїжджає повз ваш будинок і гази розсіюються, а генератор постійно коптить по дві години через дві прямо під вашими вікнами.

А ще, на думку багатьох, найбільша шкода від генераторів – акустичне забруднення. Ці агрегати видають навкруги чимало децибелів, на відміну від автомобілів, у них немає спеціальної системи глушіння (вона за розмірами була б вдвічі більшою за сам генератор. І за ціною як ще один генератор може коштувати один лише каталізатор до глушника, що нейтралізує частину поганих викидів, такі за законом давно обов’язкові в Європі).

Малопотужні дизельні генератори видають звук у межах 80-90 децибел. Бензинові генератори менш галасливі, але також видають суттєві 60-70 дБ. Найтихішими є інверторні рішення, вони шумлять лише на рівні 50-60 дБ. Чим вище потужність електрогенератора, тим вищий рівень шуму від його роботи.

Відповідно до санітарних норм рівень шуму біля будівель у денний час не повинен перевищувати 55 децибел, а вночі (з 23 до 7 години ранку) – 45 дБ, у квартирах, відповідно, 40 і 30 дБ.

Для порівняння та розуміння, який може бути рівень шуму:

160 дБ – постріл з рушниці поблизу вуха;

140 – зліт реактивного літака, 25 м;

120 – машинне відділення підводного човна;

90 – важка дизельна вантажівка, 7 м, дорожній перфоратор, 7 м;

70 – в салоні невеликого дешевого автомобіля, що рухається зі швидкістю 50 км/год;

35 – кімната в тихій квартирі;

25 – сільська місцевість, розташована далеко від доріг.

Як висновок – треба змиритися з ситуацією, терпіти, багато кому гірше й без генераторів під вухом. Вимагати від власників генераторів додержання норм – відстань не менше 6 метрів від вікон та дверей будівлі. Колись усе це скінчиться…