З грудня минулого року вважалися зниклими безвісти Віталій Ремішевський і Михайло Матвієнко, призвані до війська із Червоненського старостинського округу (Гайворонщина). На початку лютого чоловіки повернулися в Україну, разом ще з 114 військовими, визволеними в рамках чергового обміну полоненими.

– Хлопці зараз на реабілітації, без дозволу військкомату не маю права розголошувати інформацію про них, – сказав Володимир Карашевич, староста Червоненського старостинського округу. Утім, трохи розповів про земляків.

– Міша з чотирнадцятого року брав участь у тодішній антитерористичній операції. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його призвали, ще в лютому. Віталія призвали незадовго до того, як опинився в полоні. У кожного – своя історія. Багато про них можна розказувати. Давайте почекаємо, поки повернуться додому.

За словами Володимира Карашевича, родичі Віталія Ремішевського і Михайла Матвієнка дуже раді їх визволенню. Віталій і Михайло зателефонували їм ще з полону, коли появилася надія на обмін.

В рамках цього ж обміну повернулися в Україну ще семеро військових, призваних з Кіровоградщини, – Володимир Тимко, Максим Юхимчук, Сергій Богомаз, Віталій Готка, Микола Дженко, Олександр Капша, Юрій Черняхов. Про Максима Юхимчука відомо, що він – захисник «Азовсталі». Про Володимира Тимка і Юрія Черняхова – що були в полоні з квітня минулого року.