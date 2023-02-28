Аневризма аорти – не вирок

У Кіровоградському обласному кардіологічному диспансері за минулий рік провели майже 600 операцій на серці, каже його генеральний директор Ганна Сухомлин. Ми вирішили поспілкуватись з лікарями.

Медичний центр постійно розвивається, і це дозволяє надавати спеціалізовану допомогу більшій кількості жителів Кіровоградщини, каже Ганна Миколаївна Сухомлин. У рамках впровадження нових технологій застосовується методика проведення черезстравохідної ехокардіографії та встановлення трикамерних кардіостимуляторів, а наприкінці минулого року кардіохірурги провели унікальну для нашого регіону операцію протезування висхідного відділу аорти.

Аневризма аорти – це її розширення на понад половину від нормального діаметра. Про цю небезпечну хворобу та унікальну операцію розповів лікар-кардіохірург Павло Васильович Кіструга.

– Є сукупність факторів (слабкість судин, вади аортального клапану серця), яка в поєднанні з високим тиском може призвести до виникнення такої серйозної проблеми, як аневризма, та її розшарування. Як приклад – пацієнт, якого ми екстрено прооперували в грудні минулого року. Він «жорсткий» гіпертонік, але не відчував підвищеного тиску, про аневризму не знав, напад у нього стався на роботі. Його привезли до обласної лікарні, там визначили проблему, на ранок він уже був у нас, а наступного дня ми зробили операцію. На щастя, аневризма не встигла розірватись, лише розшарувалася, але вона була така тонка, що ми бачили, як по судині рухається кров.

Але проблема не тільки в самій аорті. Коли вона розшаровується, страждають і ті судини, які від неї відходять, – це коронарні артерії, судини головного мозку, шлунково-кишкового тракту, нирок. Тобто під загрозою кровопостачання інших органів, а це може бути ішемічний інсульт, гостра ниркова недостатність, може виникнути поліорганна недостатність – дуже великий ризик для життя. Ми повинні розуміти, що це одна з найкритичніших проблем людства.

– Чи можна дізнатись про це захворювання під час звичайного медичного огляду, наприклад, у сімейного лікаря? Чи потрібні якісь спеціальні дослідження?

– Звісно, можна. Але нам у першу чергу потрібно змінити свій менталітет. Ми начебто йдемо в Європу, але там ставлення до свого здоров‘я зовсім інше. Там сімейний лікар – це майже друг сім‘ї, до якого звертаються в першу чергу, якщо виникає якась проблема. Потрапити до вузького спеціаліста, наприклад, кардіохірурга, можна лише за направленням сімейного лікаря.

А в Японії, наприклад, влаштуватись на роботу, якщо вам 40+, можна лише після того, як ви пройдете коронарографію. Тобто нам треба докорінно змінювати відношення до власного здоров‘я.

– Про операції на аорті, які ви почали робити наприкінці минулого року, кажуть, що вони унікальні. У чому їх унікальність?

– Операція називалась пластика аортального клапана з протезуванням висхідної аорти й напівдуги, вона була зі штучним кровообігом, але є дві методики їх виконання.

Перша, тотальний арешт кровообігу, – пацієнта охолоджують до температури +18 градусів і зовсім зупиняють кровообіг. Пів години кров не рухається по жодній судині організму, і це час, який є в хірурга для виконання операції. Якщо трохи затримаєшся, можуть виникнути незворотні зміни.

Друга методика, ретроградна церебральна перфузія, трошки не фізіологічна, але допустима. Вона полягає в тому, що кров при такий же температурі 18-21 градус потрапляє до головного мозку – а це перше, що ми маємо захистити, – через вени, а витікає через артерії, тобто в зворотному напрямку. Таку методику використовує провідний спеціаліст з цієї проблематики Віталій Іванович Кравченко, завідуючий відділом хірургії аорти Інституту Амосова.

Ми під час операції також застосували цю методику – уперше. Вона дає трохи більше люфту в часі, адже під час операції можуть бути різні ситуації, тому що іноді тканини настільки розшаровані, що їх дуже важко шити, вони майже розповзаються. Ця методика, її результати навіть у кардіологічних клініках Європи оцінюється як найкраща в країні. Віталій Іванович не відмовився нам допомогти, і ми йому дуже вдячні, бо він найкращий у цій проблемі.

Отже, до цілої низки операцій на серці, які виконують в обласному кардіодиспансері, додалось і протезування аорти, і тепер хворим з нашого регіону не потрібно шукати інших клінік. Удома, як кажуть, і стіни допомагають, а головне – висококласні кардіохірурги.