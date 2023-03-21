Олександрія напередодні Великодня

Шахтарське місто продовжує жити у стані воєнного часу, але знаходиться місце й для мирних ініціатив. У музейному центрі відкрилася Майстерня писанкарства. До Нью-Йорка відправляються три воскові весільні віночки, які виготовила олександрійська майстриня. Черговий прийом провів міський голова Сергій Кузьменко та відбулося засідання виконкому міськради. Місцеві футболісти у гостьовому матчі розписали четверту нічию поспіль.

Під час прийому громадян містяни зверталися з питаннями у сфері житлово-комунального господарства. Здебільшого вони стосуються нарахування плати за опалення місць загального користування у багатоповерхівках, повернення у спільну власність ОСББ технічного приміщення, ремонту дороги за маршрутом автобусу №9, поліпшення житлових умов. Запитували люди й про час відновлення роботи дитсадка №43, що наразі використовується як місце проживання переселенців. Міський голова наголосив, що роботу дошкільного закладу планується відновити після облаштування іншого житла для ВПО.

Днями у Нью-Йорку стартує виставка I am u are, що відкриває Україну для світу. Серед відомих брендів, стартапів та автентичних виробів до уваги відвідувачів представлять і три воскові весільні віночки, які виготовила олександрійська майстриня Олена Мітюріна.

Напередодні Великодніх свят у міському музейному центрі відкрилася Майстерня писанкарства. Із 16 березня всіх охочих навчатимуть традиційним технікам розпису писанок. Можна буде більше дізнатися про цю чудову традицію та спробувати себе у створенні писанки.

Під час засідання виконкому розглянули й ухвалили низку питань стосовно захисту прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування. Дано дозвіл терцентру надавати маломобільним категоріям населення в тимчасове користування засоби реабілітації на безоплатній основі. Ухвалено рішення про передачу продовольчої допомоги та генераторів для переселенців. З міського запасу паливно-мастильних матеріалів виділили 300 літрів пального для забезпечення роботи генератора в стоматологічній поліклініці.

У ДЮСШ №2 за кошти місцевого бюджету виконали поточний ремонт душової кімнати та санвузлів чоловічої роздягальні. Оновили систему водопостачання, водовідведення та опалення в цих приміщеннях, встановили нову сантехніку та два бойлери для нагріву води. Також там розмістили дві пральні машини, отримані від благодійного фонду ООН ЮНІСЕФ.

З британського міста Бат разом із генератором для ЦМЛ (на фото) до Олександрії прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Британці передали санітайзери, вологі серветки, дитячі іграшки, 6 генераторів різної потужності, блоки управління та 560 літрів мастила для роботи генераторів. Збір коштів мешканцями Бату для придбання генератора був організований на звернення Сергія Кузьменка. Вартість генератора з доставкою склала 25 тисяч євро. 16 березня динамо-машину потужністю 100 кВт передали до ЦМЛ для забезпечення живлення 4-поверхового діагностично-лікувального корпусу. Новий генератор дасть можливість повністю заживити електроенергією усі приміщення та забезпечити роботу комп’ютерного томографа, рентген-кабінету, УЗД-кабінету, травмпункту, фізіотерапевтичних кабінетів, жіночої консультації та стаціонарів гінекологічного та урологічного відділень.

І наостанок – про футбол. «Металіст» та «Олександрія» так і не змогли визначити переможця у стартовому матчі 18 туру УПЛ. Зустріч, яка відбувалася в Ужгороді, завершилася нульовою нічиєю. Це вже четверта поспіль нічия команди.