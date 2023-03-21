Така привітна пральня

Не хаб, не простір, не пункт підтримки, а пральня. Просто, зрозуміло, щиро. Кілька жінок, що мешкають в одному з населених пунктів херсонського напрямку, об’єдналися задля допомоги бійцям ЗСУ. Переважна більшість військових – наші земляки з Кіровоградщини.

– Рік тому до моєї подруги звернувся захисник з проханням попрати одяг, – розповідає одна з волонтерок Ольга Гонєцька. – Ми зрозуміли, що це є проблемою для хлопців, знайшли приміщення, привезли туди пральні машини, встановили комунікацію з бійцями й відкрили пральню. Не знали, чи це спрацює. Припускали, що над нами будуть сміятися, побоювалися, що до нас ніхто не буде ходити. Але з перших днів після відкриття почалася насичена робота.

Згодом волонтерки з’ясували, що захисникам ніде помитися. Купили та встановили душову кабіну. Протягом року таких кабін стало три. Пральних машин – шість. Жінки бачили, що іноді треба заштопати одяг бійців, десь щось підшити, і купили швейну машинку.

– Ми виходили з того, чого потребують хлопці, про що запитують. Оперативно реагували, просили в людей допомогу, і вони охоче відгукувалися, – розповіла Ольга й додала, що запросили перукарку Юлію, та й вона сама навчилася стригти.

Це не зареєстрована громадська організація. Спонсорів не мають, допомагають звичайні мешканці. Просто на час війни зібралися люди й роблять те, що в їхніх силах, задля допомоги захисникам. Пральня – не єдиний проєкт цих чудових людей. Ще відкрили швейний цех, де виготовляють розгрузки, сумки, килимки. А ще пофарбували 40 автівок, 13 з яких придбали за гроші простих людей, українців.

– Це не комерційний проєкт. Ми не заробляємо на цьому гроші. Це наша принципова позиція, – каже співрозмовниця. – Наша діяльність прозора, чесна, переважна більшість активісток – релігійні, тому жодна людина жодну річ чи продукт не забере додому. Якщо ти робиш чесно, на совість, то Бог допомагає. У дівчат є основна робота, у пральні збираємося у вільний час. Прибутків не отримуємо, я вважаю це блюзнірством. Наші хлопці проливають кров, а ми чим можемо допомагаємо.

Дякуємо вам, небайдужі, працьовиті, справжні, від матерів та дружин наших захисників. Нехай вас Бог береже!