22 квітня 2023 року пішов з життя Михайло Матвійович Підгаєцький, який усе життя віддав галузі сільськогосподарського машинобудування на Кіровоградщині.

Народився він 12 січня 1948 року в Кіровограді, навчався у 6-й школі, вищу освіту отримав у тодішньому Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування. З 1994 року життя Михайла Матвійовича було пов‘язане з рідним вишем. Починав працювати він у виші на посаді доцента кафедри машинобудування, яка в процесі розвитку та осучаснення перетворилась на кафедру машинобудування, мехатроніки та робототехніки. Паралельно з викладацькою діяльністю Михайло Матвійович здійснював наукове консультування ПАТ «Радій», а останнім часом працював на «Гідросилі» – також вів наукове консультування в сфері зубообробки та впровадження нових видів шестеренних насосів та гідромоторів. Він фактично повернувся до того, з чого починав свою трудову діяльність, пройшовши шлях від звичайного технолога до начальника відділу обробки шестеренних гідронасосів.

Колеги та студенти згадують Михайла Підгаєцького як неймовірно працьовиту людину, він завжди був готовий порадити, допомогти довести почату справу до логічного завершення, ніколи нікому не відмовляв ні в науковій консультації, ні в практичній допомозі. Це велика втрата як для вишу, так і для виробництва, адже поєднання наукової праці та практичної діяльності завжди високо цінується.

Також це невичерпна втрата для рідних та близьких – Михайло Матвійович був доброю, чуйною, люблячою людиною, справжнім чоловіком… Вічна пам‘ять!