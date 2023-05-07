У Києві з’явився мурал на честь українських захисників

RU

Артоб’єкт під назвою «Заради свободи» створили художники об’єднання Paint Hunters за сприяння компанії FAVBET.

Картину малювали протягом кількох тижнів, працюючи зранку до пізнього вечора. Щоб нанести стінопис заввишки у п’ять поверхів, використовували підйомну техніку. Тепер це одна з найбільших вуличних картин на Подолі, побачити її можна вже зараз на будівлі по вул. Ігорівській 16.

За задумом команди проєкту, мурал із зображенням українського воїна та коротким віршем — символ нескореності українців та посвята незламності українських військовослужбовців.

«Сірість та безвихідь, так звичні нашому агресору, ніколи не знайдуть в нашій країні ані розуміння, ані підтримки. Як би не було складно, ми живемо та йдемо вперед. Саме тому FAVBET продовжує підтримувати спортивні та культурні проєкти, дарувати емоції та підтримувати ЗСУ. Цей мурал — наша вдячність воїнам та подарунок усім киянам, що відстояли місто, якому пророчили всього “три дні”», — розповів креативний тімлід FAVBET Анатолій Симачинський.

Творці муралу — художники Мар’ян Мотрук та Дмитро Касянюк з Paint Hunters, які були авторами оформлення «Потягу до перемоги» Укрзалізниці, присвячений оборонцям «Азовсталі», а також реалізували кілька великих проєктів в українських містах.

«Мені хотілося, щоб люди були вдячні військовим, завдяки яким ми залишились на своїй землі, під своїм жовто-блакитним прапором. І ця картина — один з проявів цієї вдячності, який і через роки нагадуватиме про тих, завдяки чиїй хоробрості та відданості ми зберегли незалежність та здобули перемогу», — розповідає художник Дмитро Касянюк з Paint Hunters.

Разом з муралом команда проєкту також презентувала відео про його створення з таймлапсом творчого процесу та інтерв’ю з авторами. Подивитися його вже зараз можна на Ютуб-каналі FAVBET: https://youtu.be/blcSfxTFxXQ