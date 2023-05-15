Народний, почесний, шанований

Здавалося, цього ніколи не станеться. Але Анатолій Коротков звільнився з посади директора Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату. Народний артист України, кавалер двох орденів «За заслуги», Почесний громадянин Кропивницького, педагог, хореограф.

Анатолій Єгорович – унікальна людина. Починав трудовий шлях з професії слюсаря, закінчив філфак педінституту, у 1970 році створив «Пролісок», ініціював створення у педуніверситеті кафедри хореографії. Ще 1990-го почав думати про талановитих дівчаток і хлопчиків, які, живучи в селах, не мають змоги здобути якісну освіту, а отже, і реалізуватися в житті… Так з’явилася «школа Короткова», яку знають у всій області та за її межами.

Пам’ятаєте проєкт «Статський радник», який був реалізований у 2011 році? Тоді жителі області визнали Анатолія Короткова видатним земляком. Заслужене визнання. Так було й так буде завжди. «Мій приклад заразливий і показовий для всіх, – говорив тоді педагог і хореограф. – Свого часу було створено обласну школу мистецтв, на базі якої згодом було створено ліцей, потім цілий комплекс, потім – кафедру хореографії у педуніверситеті. Аналогів створеному немає в Україні. Дев’яносто дев’ять відсотків міських шкіл мають хореографічні колективи. Ми проводимо концерти, фестивалі, благодійні заходи».

Складно усвідомлювати, що Коротков – пенсіонер. В одному з численних інтерв’ю «УЦ» він зізнавався: «На сьомий день відпочинку мені вже нудно, я хочу повернутися з відпустки й піти на роботу. Я переживаю, щоб до навчального року все було готове, щоб усі умови відповідали навчанню та вихованню дітей».

Коли Анатолій Коротков відзначав 70-річчя, ми його запитали, чи не збирається він писати мемуари. У відповідь почули: «Збираюся, але поки що на це немає часу. Я планую зайнятися цим після 95 років. Можливо, хтось вирішить, що це жарт… Життя покаже, скільки мені відведено».

Тобто для мемуарів ще не прийшов час. А ділитися досвідом, виховувати й благословляти учнів на нові звершення та відкриття Анатолій Єгорович продовжуватиме. Це беззаперечно.