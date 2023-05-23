Олександрія вишивана

Оригінально зустріли День вишиванки в Олександрійському ЦНАПі та комунальному підприємстві «Олександрійський транспорт». Працівники ЦНАПу не лише вдягнули національне вбрання, а й продемонстрували відвідувачам свої творчі навички. Виставку, що включає 24 картини, вишитих хрестиком та стрічками, розмістили прямо у фоє ЦНАПу (на фото).

У День вишиванки водії та кондуктори КП зустрічали пасажирів у національному одязі.

Ліцеїсти з Олександрії долучилися до виготовлення сумок для військових. Зібрали вже 33 сумки. Виготовляють їх спільно з волонтерами, а за основу брали зразки амуніції НАТО. Волонтерам допомогли не лише в комплектуванні, а й у придбанні інструментів та матеріалів для їх виготовлення. Під час благодійного ярмарку зібрали біля 20 тисяч гривень.

Інфекційне відділення міської лікарні готове до роботи. Будівельники завершують збирати меблі, ліжка застелені, медики готові працювати.

«Реалізація проєкту тривала довгих два роки. Через повномасштабне вторгнення фінансування було призупинено, і ми змушені були відтермінувати будівництво. Завдяки сприянню міського голови, депутатського корпусу міської ради, управлінню охорони здоров’я вдалося відновити роботи й продовжити реконструкцію», – прокоментувала реалізацію проєкту інфекційного відділення начальниця управління охорони здоров’я Тамара Сакара.

Зазначимо, що за останні 65 років від початку експлуатації відділення капітальний ремонт тут не проводився. Будівля знаходилася в аварійному стані, тому питання реконструкції постало дуже гостро. Загальна вартість завершеного проєкту складає 37 млн грн. Фінансування здійснювалося з бюджетів усіх рівнів, при цьому з місцевого бюджету виділено 9,7 млн грн. Повний ремонт включав заміну вікон, дверей, даху, санітарно-технічних мереж – опалення, водопостачання, водовідведення, електромереж, утеплення фасаду будівлі, нове меблювання та обладнання. Окрім цього, паралельно було збудовано кисневу станцію та придбано кріоциліндри.

«Ми можемо прийняти близько 40 пацієнтів з будь-якими видами інфекційних захворювань, за потреби доставити ліжка й надавати кожному, хто потребує, медичну допомогу. Зараз персонал – це лікар-інфекціоніст, лікар-анестезіолог і 10 медичних сестер, які мають вищу категорію. Інфекційні хвороби є і будуть, тому реконструкція інфекційного відділення вкрай важлива», – розповіла про особливості роботи завідуюча відділенням Юлія Крижановська.

Реконструкція інфекційного відділення та його підключення до кисневої станції забезпечить належні умови лікування та ізоляції хворих, створить комфортні умови праці для медичного персоналу, а також сприятиме більш якісному наданню медичної допомоги.