Знову фура з Марселя

У той час, як дехто за кордоном старанно відгороджується від війни в Україні, наш земляк, художник Віктор Орлі (Геннадій Гребньов) зі своїми друзями із Франко-української асоціації CAPITALE готує та відправляє гуманітарні вантажі, так необхідні на Батьківщині.

У минулий понеділок у Кропивницький, а саме в обласну лікарню, прибула чергова вантажівка з медикаментами та медобладнанням. Серед іншого – багатофункціональний УЗД Hitachi, УЗД отолярінгологічний, кольпоскоп гінекологічний, медичні ліжка на електроприводах, візки та крісла інвалідні, 372 ящики медикаментів (плюс 40 ящиків для педіатрії), молоко дитяче для Херсона. Призначення: донецький регіон (зона бойових дій), Первомайськ, Кривий Ріг, херсонський напрямок. Рідному Кропивницькому – апаратура, ліжка, візки, медикаменти…

Це робота близько 700 медпрацівників для Франко-української асоціації CAPITALE.