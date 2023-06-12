Алеї почесних поховань. Роботи розпочинаються

У Кропивницькому Алеї почесних воїнських поховань на Рівнянському й Далекосхідному кладовищах реконструюють і облаштують в одному стилі. Із родичами загиблих усі пропозиції узгоджені, повідомив під час брифінгу заступник міського голови Олександр Вергун.

«Робота над проєктом реконструкції секторів для почесних поховань військовослужбовців розпочалася торік, розробником-підрядником стало ТОВ “Енергоплюс-Люкс”. Меморіальний комплекс на Далекосхідному кладовищі – це, власне, той сектор, де зараз і відбуваються воїнські поховання, згідно з проєктом реконструкції він буде ідентичний до комплексу на Рівнянському кладовищі – матиме вхідну групу з іменами всіх похованих воїнів, з алеями, доріжками між могилами, з огорожею. Із протилежного боку передбачається облаштування майданчика для паркування, також по периметру комплексу плануються зелені насадження з туй, встановлять лавки та урни. Вартість проєкту облаштування Далекосхідного кладовища становить 25 мільйонів гривень, Рівнянського – 3,1 мільйона гривень. Кошти на облаштування Алей почесних поховань військово­службовців передбачені в міському бюджеті», – повідомив посадовець.

До проєкту облаштування додадуть ще сміттєві контейнери та ємності для води, яку рідні зможуть використовувати для поливу квітів на могилах.

«Найдискусійнішим питанням під час зустрічі з рідними загиблих стало обговорення могильних пам’ятників. Оскільки на Рівнянському кладовищі уже встановлені пам’ятники воїнам, які загинули з початку АТО, вирішили, що решту пам’ятників встановлюватимемо такої ж форми, щоб вони всі були в одному стилі. Крім пам’ятника, у комплект облаштування місця поховання входитимуть також гранітні ваза для квітів та лампадка і прапор України», – зазначив заступник міського голови.

За словами Олександра Вергуна, від початку повномасштабного вторгнення російських військ на Рівнянському кладовищі до могил Героїв, полеглих із 2014 року, додалося ще 32 поховання, а на Далекосхідному кладовищі станом на сьогодні похоронені вже понад 210 загиблих захисників України.

Договір з підрядником на виконання робіт на другій частині Рівнянського кладовища вже укладений, а на Далекосхідному цвинтарі облаштування могил розпочнеться за 2-3 тижні, після проведення всіх тендерних процедур.