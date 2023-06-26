Останній світанок

Чи буває щось страшніше, ніж війна? Риторичне запитання, але саме воно спадає на думку, коли дізнаєшся про трагедію в Новгородці Кропивницького району Кіровоградської області.

Випускники місцевої школи, за традицією, вирішили після випускного вечора зустріти світанок. Домовилися з водієм на крутій машині та 4.30 ранку сіли усімох (!!!) у Мерседес та поїхали назустріч своїй загибелі.

Далі цитуємо речницю територіального управління Державного бюро розслідування у Миколаєві Ольгу Проценко:

«Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої пригоди 25 червня поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині за участю правоохоронця. Через ДТП загинули троє 17-річних дівчат.

За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля перебував правоохоронець із ознаками сп’яніння. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та в порушення правил безпеки посадивши у легковик сімох випускників. Правоохоронець втратив керування автомобілем, машина злетіла біля кювету та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинуло та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні.

Правоохоронця наразі затримано. Йому загрожує передбачене статтею КК покарання – позбавлення волі до 12 років».

Дві дівчини загинули на місці ДТП, ще одна померла у приймальному спокої місцевої лікарні.

Редакція «УЦ» висловлює глибоке співчуття сім’ям загиблих дівчат і всій місцевій громаді.