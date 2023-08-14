Безперечно так, але ні

«Музей історії міста: Коли? Де? Хто?» – такою була тема засідання «круглого столу», яке відбулося у міськраді. За формою – у кращих радянських традиціях: з президією та іменними табличками. За змістом – емоційно, з наявним плюралізмом думок.

– Під час війни окреслені певні пріоритети в діяльності влади та громад, – зазначила начальниця міського управління культури Анна Назарець. – Оскільки ідея створення музею історії міста Кропивницького набула резонансу, її обговорюють у суспільстві, виникла необхідність зібратися та поспілкуватися на цю тему.

Почалося засідання дещо на підвищених тонах. Депутатка Кропивницької міської ради Ольга Ковальова-Алокілі нагадала, що надсилала чиновникам депутатське звернення стосовно музею й отримала відповідь, в якій було зазначено, що тему «обговорили з керівниками музеїв міста». Як з’ясувалося, керівників на зустрічі було троє. До слова, комунальних музеїв у місті 5, громадських – 14.

Заступник міського голови Сергій Колодяжний констатував, що думки розійшлися, що «створити музей – не ларьок відкрити», що заперечень проти музею не має, зажадав аргументів: потрібен музей чи ні? В якому вигляді?

Директор обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко переконаний, що чим більше музеїв, тим краще, і що музей історії міста безперечно потрібний. Але застеріг з точки зору практичної складової: як подати імперський період? Що робити з фортецею? «Спочатку треба написати історію міста. Без бюджетних грошей не створити музей. Починати треба з концепції. І приміщення має бути презентабельним, і в центрі міста. Після Перемоги це зробити буде простіше», – основні тези виступу керівника краєзнавчого музею.

Учасники зібрання наголошували на великих коштах, які треба буде виділити на протипожежну безпеку та систему температурного режиму, оплату праці штатних працівників, правових наслідках навіть просто створення юридичної особи.

Загалом всі, крім одного, учасники засідання сказали, що такий музей має бути в Кропивницькому. Пропонували створити робочу групу з музейників та науковців, які створять концепцію та дорожню карту майбутнього закладу. Лише Володимир Поліщук кілька разів повторив, що «не на часі», зауваживши, що він більше краєзнавець, ніж Цуканов.

Щодо Миколи Цуканова, якому належить ідея створення музею, то він окреслив головну місію будь-якого музею: зібрати, зберегти, показати. Як альтернативу реєстрації юридичної особи запропонував створити філію будь-якого музею і вже сьогодні почати збирати та описувати експонати.

Підсумував засідання Сергій Колодяжний, який зазначив, що думки вислухали, переходять до напрацювань. Щоправда зізнався, що терміни не можуть бути визначеними.

Запитання, винесені в тему засідання, – Коли? Де? Хто? – залишилися відкритими. Хоча власне «круглий стіл» можна вважати першим кроком на шляху до створення музею історії міста Кропивницького.