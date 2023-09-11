«Будьте здорові!»

В провадженні Кропивницького районного суду Кіровоградської області знаходиться цивільна справа за позовом Валерія Радулова до Аджамської сільської ради про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Не прецедент для нашого суспільства, але є нюанси.

Валерій Радулов працював головним лікарем КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно контракту, термін якого мав закінчитися 24 червня 2023 року. Але Аджамська сільська рада своєю сесією достроково розірвала з ним контракт 22 лютого 2022 року. Оскільки він був ще й сімейним лікарем (це дозволено), вирішив пояснити двом тисячам громадян, з якими підписав декларації, чому він більше не працює.

– Одразу зазначу: мені шкода, що так вийшло. Я мав певні плани з розвитку галузі, закладу, розумів, як зробити медичну допомогу в громаді доступною та якісною. Та сталися події, на які не міг впливати.

Ви знаєте мене давно. Свою трудову діяльність після закінчення медичного вишу та проходження інтернатури розпочав у Кіровоградському районі в січні 1986 року, де і працював до моменту звільнення. Спочатку займав посаду лікаря – районного фахівця, а з 2001 року був заступником головного лікаря МОН (медичного обслуговування населення) та заступником головного лікаря з поліклінічної роботи

В червні 2013 року згідно реформування галузі охорони здоров’я та відокремлення «первинки» від центральної районної лікарні, створення центру первинної медико-санітарної допомоги Кіровоградського району призначений на посаду головного лікаря даного закладу рішенням сесії Кіровоградської районної ради.

Галузь реформувалася, ми пристосовувалися, знаходили найбільш прийнятні засоби та умови для спілкування з пацієнтами. І все виходило, всіх все влаштовувало. Аж раптом з’явилися претензії: мені закидали не працююче рентгенобладаяння,, розташоване в Аджамській лікарській амбулаторії ЗПСМ.

Маю пояснити: під час існування Аджамської дільничної лікарні з хірургічним відділенням наявність даного обладнання була відносно обґрунтованою. На даний час апарат морально та фізично застарілий, він не відповідає сучасним вимогам обстеження пацієнтів. А його утримання і використання потребує невиправданих значних додаткових ресурсів: прийняття в штат лікаря-рентгенолога, лаборанта, закупівля плівок, реактивів, засобів індивідуального захисту від випромінювання тощо. І ще: дане обладнання відповідно до наказу МОЗ не передбачено на первинній ланці охорони здоров’я.

Досі не можу відповісти на питання: чому зі мною достроково розірвали угоду про співпрацю? Мабуть, шукали «слухняного». Так, наполегливо повторюю: на засіданні сесії Аджамської сільради, коли мене звільняли, не було жодного медика. (Навіть фахівців цієї галузі). Більше ніж через рік після мого звільнення вони отримали ліценцію на апарат. А де візьмете спеціалістів, які будуть на ньому працювати та його обслуговувати? Кошти звідки?

Я не хочу зводити рахунки. Нехай все скаже суд. Переконаний, що доводи та заперечення Аджамської сільської ради не дають підстав для мого звільнення. Аби ми мали спільну мету – допомогу жителям територіальної громади – жодних розбіжностей у думках, різного погляду на перспективи – ми б не мали. Ми не зрозуміли один одного? Та ні, ви мене більше не зрозуміли. Будьте здорові! Що ще може побажати лікар!