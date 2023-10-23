Будьте пильними, ховаючи близьких

Достойно провести людину в останню путь – це не тільки витримати ритуальні традиції, а й потурбуватися про бездоганність документів, які отримуєте на руки. В інакшому випадку наслідки можуть бути гіркими. Прикладів – безліч. Лише один з них навів Юрій Висяніков, директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради.

Військовослужбовець ЗСУ перебував у відпустці. Так сталося, що вдома він помер. Мама померлого перебувала за кордоном, похованням займалася дружина. Вона звернулася до одного із суб’єктів господарювання (ФОП), який надає ритуальні послуги. Похорон відбувся, із захисником попрощалися. За законом родина має отримати певні кошти. Звернулися у відповідні структури, надали свідоцтво про поховання, а в ньому жодна з родичок не записана, а стоїть прізвище сторонньої людини…

ФОПи, які надають ритуальні послуги, мають підписати угоди з КП «Ритуальна служба» та мати затверджені виконавчим комітетом тарифи. До таких суб’єктів господарювання можна звертатися, не боячись, що документи будуть оформлені неналежним чином. Таких

ФОПів у Кропивницькому шість. А діють, мабуть, в десять разів більше. До одного з них і звернулася дружина померлого воїна.

Що відбулося? В законі значиться: «Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, з оригіналом про смерть звертається до ритуальної служби». У підзаконному акті зазначено, що цією особою можуть бути або родичі, або інша людина, яка взяла на себе зобов’язання. На практиці виходить, що будь-хто, маючи оригінал свідоцтва про смерть, може бути замовником послуги поховання.

– Якби до нас звернувся суб’єкт господарювання, який не уклав з нами угоду, та ще й не має затверджених тарифів, ми б відмовили, – пояснює Юрій Висяніков. – Але звернулася приватна особа, надала оригінал свідоцтва про смерть, ми виділили земельну ділянку для поховання. Автоматично ця особа стає замовником поховання та користувачем виділеної земельної ділянки. Більше того, свідоцтво про поховання виписується на її ім’я. Воно й було виписано на ім’я людини, яка, як вияснилося, є співробітником ФОПу.

Мати померлого бійця звернулася в декілька служб, установ, структур з проханням усунути перешкоду в отриманні коштів та вимогою покарати недобросовісного суб’єкта господарювання. Розбираються правоохоронні органи.

Але подібні випадки можуть мати ще кілька наслідків. Перепоховання, підпоховання, встановлення намогильної споруди здійснюються лише за офіційним дозволом. І він видається на ім’я людини, яка є користувачем ділянки. Якщо це «ліва» особа – хтозна, де її шукати.

Отже будьте пильними. Зрозуміло, що, коли сталося горе, рідним померлого не до того, щоб в Інтернеті моніторити історії господарювання ФОПів. Слід звернутися до КП «Ритуальні послуги» або безпосередньо за послугою, або за переліком суб’єктів господарювання, з якими укладено угоду. Якщо ви звернулися до ФОПу, який, м’яко кажучи, через дорогу, попросіть показати затверджені тарифи та угоду з КП. Це убезпечить вас від непередбачуваних негативних наслідків.