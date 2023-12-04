Ще й телебаченню зізнався

У Кіровському райсуді Кропивницького розглядається кримінальна справа стосовно 37-літнього жителя Кропивницького району Сергія К., обвинуваченого в шпигунстві. Серед доказів, які зібрано в ході досудового слідства, – інтерв’ю, яке кілька місяців тому Сергій К. дав телебаченню.

Згідно з матеріалами досудового слідства, до війни К. бував на заробітках у росії, там його й завербувала фсб. За успішне виконання завдань обіцяла сприяння у виїзді до росії й отриманні російського громадянства. У лютому 2023 року Сергій К. через Telegram отримав від росіян завдання збирати та передавати їм інформацію про розташування воєнізованих підрозділів на Кіровоградщині, про рух військової техніки, зокрема поставленої Заходом. У червні росіяни зажадали від К. влаштуватися охоронцем на заводі, який підпорядковується концерну «Укроборонпром», збирати відомості про роботу підприємства і передавати цю інформацію їм, у фсб. Наприкінці червня К. влаштувався завгоспом на ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання». 4 липня сфотографував телефоном документи підприємства, які містять секретну інформацію, і відправив представникові фсб. Одразу ж нагодилися працівники СБУ…

Через кілька днів у Ленінському районному суд розглядалося питання про обрання стосовно Сергія К. запобіжного заходу. Очевидно, з огляду на присутність у судовій залі журналістів захисник Сергій Шведов поклопотав про закритий розгляд, мотивувавши це так: треба попередити небезпеку, яка може виникнути для підо­зрюваного чи інших учасників процесу. Суд це клопотання задовольнив. Повернулися журналісти в залу перед оголошенням ухвали про взяття К. під варту. Тоді ж підозрюваний через грати дав інтерв’ю «Суспільному»: «Я нічого поганого не робив. Якщо мене хтось хоче підставить, то це я бачу. Мене обвинувачують у співробітництві з фсб, за те, що я проти українського народу, за те, що я підриваю якісь заводи, станції й доніс якусь інформацію. Я робив все у тому плані, щоб між нами був мир, я не прибічник війни між нашими народами. Тобто я просто спілкувався з людьми, які мені пропонували щось своє, я слідкував зі свого боку за цими діями, які мені приносили тільки шкоду. Я не підтримую війну між Україною, Білоруссю і Росією, я вважаю, що ці країни мають жити як три сестри. Я вважаю, що це неграмотне рішення по відношенню до наших братських народів. У цьому вина наших, київської влади, котрі розв’язали цю війну».

Досудове слідство тривало недовго, нині справа стосовно Сергія К. розглядається у Кіровському райсуді. На початку листопада закінчувався термін перебування обвинуваченого під вартою, і суд продовжив його ізоляцію ще на два місяці. К. поскаржився в Кропивницький апеляційний суд. Просив звільнити, застосувати домашній арешт. Доводив, що, мовляв, став жертвою провокації з боку СБУ, що без догляду залишилися хворі мати, брат і батько-інвалід. Апеляційний суд залишив рішення районного без змін. В судових ухвалах згадується інтерв’ю, яке К. дав «Суспільному». Виявляється, під час досудового слідства цей матеріал долучено до справи як доказ. Екперт дійшов висновку: це – виправдання російської агресії.

Віктор Іваненко, «УЦ».