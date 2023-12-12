«Залізниця і родина Тютюшкіних»

Так назвали виставку, яка 7 грудня відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Експонати для неї надав відомий краєзнавець, колекціонер, лауреат обласної краєзнавчої премії ім. Володимира Ястребова Юрій Тютюшкін.

На урочистому відкритті виставки були присутні краєзнавці, музейники, колекціонери та журналісти. Завідуюча відділом науково-просвітницької та експозиційної роботи Алла Забабуріна розповіла, що експозиція присвячена родині Тютюшкіних, адже деякі її члени працювали або мали стосунок до нашої місцевої залізниці. У листопаді 2008 року за сприяння тоді ще Кіровоградського товариства охорони пам’яток на будівлі залізничного вокзалу міста було встановлено меморіальну дошку дідусеві Юрія Тютюшкіна – машиністу-інструктору, почесному залізничнику СРСР, Герою Соціалістичної Праці Семену Фоковичу Тютюшкіну, яку створив відомий скульптор Віктор Френчко. А 2016 року розпорядженням голови Кіровоградської ОДА вулицю Бабушкіна в Кропивницькому було перейменовано на честь Семена Тютюшкіна. А ще топонімічна комісія Кіровоградської міськради прийняла рішення про встановлення на Алеї Слави на Фортечних валах пам’ятного обеліску з ім’ям Тютюшкіна С.Ф.

Під час відкриття виставки Юрій Тютюшкін розповів присутнім про фото, експонати та особливості експозиції, пов’язаної із нашою залізницею, згадував своє дитинство.

Багато добрих слів про Юрія Тютюшкіна казали журналіст, дослідник історії нашого міста, член Національної спілки краєзнавців Володимир Поліщук, колекціонери Віталій Постолатій і Василь Плетень.