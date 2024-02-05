Катерина Заботкіна – фаворитка нацвідбору на «Євробачення-2024»!

«Мій фаворит національного відбору на “Євробаченні” – сурдоперекладачка. Дівчина, яка “співає” жестовою мовою! А можна, щоб вона поїхала?!» – написала в інстаграмі відома співачка Марія Бурмака, додавши відео, де видно, як Катерина Заботкіна емоційно переповідала зміст і музику пісень мовою жестів.

У минулу суботу в Києві відбувся нацвідбір на «Єробачення-2024». Чи не головною родзинкою концерту та його сенсацією стала натхненна робота сурдоперекладачки родом з Кропивницького Катерини Заботкіної. Вперше трансляція першого етапу популярного пісенного конкурсу супроводжувалася жестовим перекладом, що зробило шоу доступним для людей з вадами слуху.

Катерина – з відомої багатьом кропивничанам сім’ї Заботкіних. Її дідусь, Валерій Миколайович, багато років працював у місцевих органах влади, у федерації легкої атлетики, його і зараз можна зустріти на виставках, концертах та інших мистецьких акціях. А ще він – багаторічний читач «України-Центр» і добрий друг нашої редакції. Тож не дивно, що першим з успіхом онучки ми поздоровили саме його.

– Валерію Миколайовичу, що ви відчули, коли дізналися, що ваша онучка в один день стала зіркою в Україні?

– В принципі, вона давно вже пов’язана з сурдоперекладами, але що вийде на великий екран під час відбору до «Євробачення» – для мене це було несподівано.

– Скажіть декілька слів про онуку.

– Вчилася, спочатку тридцять друга школа, а потім ліцей при педуніверситеті. Потім Київський торговельно-економічний університет, потім магістратура в університеті Шевченка на «Міжнародних відносинах». Працювала помічником нардепа Ніколаєнка на громадських засадах, починаючи ще після першого курсу. Виграла якісь конкурси, склала тести, і її запросили в АспенІнститут. Цей інститут має коріння в Америці й у нас в Україні. А сурдопереклади – це у неї хобі. Почалося це давненько, вона потрапляла і на «1+1»… Тобто вона на телебаченні почувала себе вже своєю людиною, досить упевнено. Вона виступала і на музичному фестивалі в Києві. Там Скрипка був і інші. Тобто у неї є такий послужний список роботи з сурдоперекладами, з музичними особливо. А коли запросили її на відбір до «Євробачення» – це вже результат, так би мовити.

– Валерію Миколайовичу, ви – людина в місті знана. А як же тепер? Раніше Катя була онучка того самого Заботкіна, а тепер говоритимуть, що це дідусь тієї самої Катерини?..

– (Сміється.) Звичайно, в певних колах можуть так і говорити, і правильно робитимуть. Я так вважаю.

– Останнє питання: якщо Катю запросять на «Євробачення» в Швецію, поїдете?

– Ні в якому разі, не хочу заважати онучці спокійно виконувати свою роботу, яка їй подобається.

– Зрозуміло, спасибі велике. Передайте їй наші поздоровлення і прохання про ексклюзивне інтерв’ю.

– Обов’язково і з задоволенням.