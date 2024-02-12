Не заради звіту й статистики

Час від часу чиновники від медицини дають коментарі журналістам, проводять прес-конференції та брифінги. Здавалося б, складова їхньої роботи, мають регулярно про щось звітувати. Інколи так і буває. Але не цього разу. Надія Оперчук, головна санлікарка Кіровоградщини, провела прес-конференцію на тему грипу. Кореспондента «УЦ» там не було – грип. Надія Іванівна люб’язно продублювала для наших читачів сказане раніше.

– Протягом останнього тижня по медичну допомогу з приводу ГРВІ до медустанов області звернулися більше п’яти тисяч осіб. Це на тисячу більше, ніж минулого тижня. Більше 60-ти відсотків – діти та підлітки.

Так, маємо констатувати епідсезон щодо грипу. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує показник епідемічного порогу та знаходиться на позначці 21,5%. Через підвищування рівня захворюваності 28 шкіл в 15-ти громадах переведені на дистанційне навчання.

Зазначу, що в минулому епідсезоні поріг захворюваності на грип не був перевищений. Усі медичні заклади області готові приймати хворих на грип. Вони забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекторами і медикаментами.

Не треба забувати і про ковід. За останній тиждень в області зареєстровано 63 випадки коронавірусної хвороби: 59 дорослих, 4 дітей. Наголошую: єдиним захистом від ускладнень грипу та ковіду є вакцинація. Щоб отримати щеплення від грипу, слід звернутись до сімейного лікаря.