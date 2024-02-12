«Після теракту в Оленівці не знала що й думати»

22-річний уродженець Созонівки Кропивницького району Юрій Іваненко – один з воїнів, визволених минулого тижня з російського полону. Кореспондент «УЦ» поспілкувався з його матір’ю.

Ось що пані Ольга розповіла, про те, як її син став військовим. Юрій закінчив загальноосвітню школу в Созонівці та професійний ліцей у Кропивницькому. Далі – армійська строкова служба, тоді й вирішив укласти контракт. Ставши професійним військовим, служив у Національній гвардії, у частині, розташованій у Кривому Розі. Велика війна застала Юрія Іваненка в Маріуполі. Там , на «Азовсталі», із сотнями наших військових опинився в блокаді.

– Востаннє перед полоном Юра зателефонував мені 15 березня 2022 року. Після того частина повідомила, що його взяли в полон і перевезли в Оленівку. Я скрізь подавала документи – в Координаційний штаб (з питань поводження з військовополоненими. – В.К.), у Червоний Хрест, куди тільки не подавала. Після теракту в Оленівці (у ніч на 29 липня 2022 року. – В.К.) не знала що й думати. Аж у 2023 році, під кінець січня, дізналася, що він у Луганській області, в Свердловську (теперішній Довжанськ. – В.К.), сидить у колонії. Тобто до цього часу невідомо було, що з ним.

За словами Ольги, вона, намагаючись отримати будь-яку інформацію про сина, активно користувалася Telegram-каналами, створеними рідними зниклих безвісти військових. Так і дістала телефонний номер визволеного з полону чоловіка, який перебував у неволі разом з Юрієм. Той повідомив Ользі, в якому бараці тримають її сина. Потім їй телефонував ще один колишній полонений, розповів, що бачив Юрія. А минулого тижня подзвонив Юрій.

– Це було восьмого числа увечері. Сидимо удома з мамою, я переглядаю Telegram-канали. Телефонує Юра: «Мене звільнили!» Така радість! Потім не могли заснути від радості. Узнали його серед визволених військових на фотографії, опублікованій восьмого числа в Інтернеті.

Нині Юрій Іваненко – в лікувальному закладі в іншій області. Мати збиралася поїхати до нього.