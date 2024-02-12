«Не лякати людей онкологією, а прибрати недовіру до медицини»

4 лютого весь світ відзначив День боротьби з раком. Онкологічні захворювання є однією з найактуальніших і найбільш невирішених медичних проблем людства. У 2022 році в Україні зареєстрували понад 93 тисячі нових випадків злоякісних новоутворень: понад 45 тисяч у чоловіків і майже 48 тисяч у жінок. Від раку померло 39 тисяч людей.

З метою вкотре привернути увагу кропивничан до свого здоров’я і наголосити на важливості профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань начальниця управління охорони здоров’я Кропивницької міської ради Оксана Макарук та експертка управління охорони здоров’я з терапії Дарія Думен провели брифінг. Оксана Олександрівна навела сумну статистику:

– Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Щороку понад 160 тисяч жителів дізнаються, що вони – онкохворі. Кількість хворих на рак в Україні зросла у 35 разів за останні 10 років. Злоякісні новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

Кіровоградська область з онкозахворюваності на 35% перевищує загальнодержавні показники, а місто Кропивницький – на 69%.

На першому місці по області – рак шкіри (13,9%), на другому – рак легенів (10,3%), на третьому – рак молочної залози (9,2%), четверте та п‘яте посідають рак прямої кишки (6,7%) і передміхурової залози (6,6%).

– Виникнення раку різко зростає у старшому віці, але щорічно онкологічні захворювання «молодшають». Серед чоловіків зростання кількості онкохворих починається десь з 45 років, у жінок – десь із 40 років, – пояснила Оксана Макарук. – Сьогодні за Програмою медичних гарантій держава фінансово покриває основні види діагностики та медичної допомоги на кожному етапі лікування. Всі ці послуги для пацієнта є безкоштовними. Раннє виявлення раку суттєво збільшує шанси на успішне лікування. Тож звертаємося до всіх жителів міста: не забувайте бодай раз на рік відвідувати сімейного лікаря, не бійтеся питати, які саме профілактичні обстеження вам потрібно зробити з огляду на ваш вік, стан здоров’я та родинну історію хвороб. Отримайте електронне направлення на обстеження, які є пріоритетними та які можна зробити в міських закладах охорони здоров’я безкоштовно. У закладах охорони здоров’я комунальної власності міста створені всі умови для якісного проходження населенням профілактичних оглядів та скринінгових обстежень, спрямованих на ранню діагностику та профілактику онкологічних захворювань.

Практичні поради щодо раннього виявлення раку та профілактики онкологічних захворювань дала експертка управління охорони здоров’я з терапії Дарія Думен:

– На 50% зменшують ризики виникнення раку здоровий спосіб життя, правильне здорове харчування, підтримка здорової ваги і фізичної активності, конт­роль засмаги, уникнення ризикованої поведінки, профілактичні щеплення і регулярний медогляд у лікаря. Регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а це підвищує ефективність лікування і знижує його вартість.

За коментарем ми звернулись до практикуючого спеціалиста – лікаря-онколога Обласного онкоцентру Андрія Гардашнікова:

– Що хочеться сказати стосовно профілактики раку та поводження людей?

Перше – потрібно запроваджувати моду на здоровий спосіб життя та на ранню діагностику. І мені здається, вона потрохи з’являється. Молодь прийнято лаяти, але я бачу часто просто прекрасну молодь, яка просуває такі ідеї, про які в тому віці моє покоління навіть не замислювалося. Не завадить їм допомагати та підтримувати в цьому.

А друге: зробити медицину менш страшною для людини. Зараз медична система є опудалом, яке відлякує тих відчайдушних, які наважуються до неї звернутися. Не завжди, але як мінімум нерідко. Немає достатньої продуманості, адекватного менеджменту. Є випадки хамства від реєстратури до кабінета лікаря, потурання правом людини на лікарську таємницю та на конфіденційність, а також правом на отримання інформації про здоров’я. Відсутність продуманості приватних умов при огляді людини та роздяганні її під час медичного огляду. Нерідко, якщо людина, яку нічого не турбує, сама приходить перевіритися, її зустрічають здивуванням. І в нас досі досконально не продуманий маршрут: а що робити з такою людиною, як організувати якісний профілактичний огляд, щоб він був ефективним та при цьому був організованим максимально комфортно для людини.

Нам треба вводити адекватний менеджмент зустрічі людини в медичних закладах, спілкування з людиною, пояснення їй всіх необхідних процесів. Нам треба робити медичну систему більш людяною, повернути її обличчям до людини.

І відсоток людей, які матимуть бажання звертатися до такої медичної системи, буде набагато вищим. А ще, якщо не буде нерозуміння, як сумістити профілактичний огляд та обстеження з роботою, ще більший відсоток буде таких людей. Просто дати зелене світло роботодавцям для своїх працівників – на проходження таких медичних перевірок.

Мало залякати людей онкологією, треба ще й прибрати переляк та недовіру, які на даний час, на жаль, часто викликає медична система у звичайної людини, треба організувати адекватну систему роботи з людиною (і не забувати, що пацієнт та пацієнтка – це також людина). Думаю, тоді ми будемо обговорювати зовсім інші статистичні показники.