Зима. Фронт. Потреби. ++

Упевнений, ви пам‘ятаєте: 19 січня редакція «УЦ» оголосила про зимовий збір коштів для допомоги військовим. А перед цим ми написали нашим знайомим воїнам ЗСУ і поцікавилися: як військові витримують січневі морози і сніг? Чого найбільше потребують? Чим ми можемо допомогти?:

Оскільки всі наші респонденти перебували в той момент поряд з лінією фронту, то відповіді були досить однотипними: хімічні грілки та устілки, окопні свічки, акумуляторні пилки, мокрі серветки, газові балончики з підставкою, павербанки.

Донати почали надходити практично відразу після публікації статті на сайті «УЦ» і на нашій сторінці у Facebook. Першою ластівкою стала подруга нашої редакції з Аджамки Валерія Кривошапка – та сама, яка опікується будинком «Затишна оселя» для самотніх людей. Потім долучилися друзі з-за кордону: Оксана Мірошник зі Швейцарії, Саша Кріс з Японії, Сергій Скибицький з Франції, Римма Давидовська та Олена Бонфельд з Німеччини. Перерахувати всіх складно, та й, напевно, не потрібно. Скажу тільки, що суми були від 100 грн до 300 євро. У гривнях вийшло трохи більше 62 тис.

Ми з Сергієм Годомським вирушили виконувати заявки. Продавці з «Епіцентру» і «Брейна», дізнавшись, кому адресовані наші закупки, допомагали як могли. Ні, знижок нам не зробили, але швидко зібрали все, що потрібно. Скажу тільки, що в «Епіцентрі» ми вигребли всі хімічні грілки та устілки, які були на стелажах і складі. На фото, які нам надіслали у вигляді звітів, – адресати і посилки (газети теж знадобляться). А ось тільки один з листів з фронту:

Дякуємо редакції газети «Україна-Центр» та їхнім читачам з міста Кропивницький.

Засоби обігріву та павербанки, які ви передали, вже працюють на позиціях.

Коли медіа й громада об’єднуються заради спільної справи – це приклад справжньої відповідальності та єдності.

Щиро дякуємо кожному, хто долучився. Працюємо далі.

Слава Україні!

Дмитро Лінько, спецпідроздил «Стугна».

На жаль, посилка, яку хотілося надіслати першою – нашому журналісту Геннадію Рибченкову, поки що в редакції. Старший сержант вже два тижні на позиції, попросив відправити, коли вийде на ротацію. А ще ми по-господарськи зарезервували певну суму для відомого багатьом кропивничанам і олександрійцям комбата Віталія Єгорова, він же «Ультрас», на автозапчастини. Його підрозділ залишився без транспорту, ми могли б поставити кілька фото, але це дуже важке видовище.

Дякуємо всім, хто поділився донатом. Дякуємо вам за небайдужість і ваші добрі серця. Дякуємо нашим землякам-воїнам, що відгукнулися. За те, що завжди відповідаєте, навіть коли ми пишемо і дзвонимо в найневідповідніші моменти. Хай береже вас Бог і слава Україні!