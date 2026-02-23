Як змінився розмір щомісячної компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома та соціальної послуги натуральної допомоги в 2026 році?

Що змінилось у 2026 році?

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2026 року збільшено розміри щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома та соціальної послуги натуральної допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на виробництві, яким визначено потребу в спеціальному медичному догляді та /або постійному сторонньому догляді, та / або побутовому обслуговуванні, та / або додатковому харчуванні, та / або предметах догляду за потерпілим.

Розміри щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома:

– спеціальний медичний догляд ‒ 8 647 грн (у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати);

– постійний сторонній догляд ‒ 4 323,50 грн (у розмірі половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати);

– побутове обслуговування ‒ 2 161,75 грн (у розмірі чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати).

Розміри соціальної послуги натуральної допомоги:

– спеціальний медичний догляд та одночасне забезпечення медичними виробами та/або лікарськими засобами ‒ 4 323,50 грн (у розмірі половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації);

– постійний сторонній догляд та одночасне забезпечення медичними виробами та/або лікарськими засобами ‒ 2 161,75 грн (у розмірі чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації);

– побутове обслуговування та одночасне забезпечення медичними виробами та/або лікарськими засобами ‒ 1 441,17 грн (у розмірі одної шостої розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації).

Якщо особі не встановлено потребу в спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, але визначено потребу в забезпеченні медичними виробами та одночасно лікарськими засобами, розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду ‒ 864,70 грн (у розмірі одної десятої розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації).

Якщо особі не встановлено потребу в спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні та не визначено потребу у забезпеченні медичними виробами та одночасно лікарськими засобами, розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду ‒ 720,58 грн (у розмірі одної дванадцятої розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації).

Розмір щомісячної грошової компенсації:

– продуктів харчування ‒ 720,58 грн (у розмірі одної дванадцятої розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації);

– одягу, взуття та інших предметів першої необхідності ‒ 864,70 грн (у розмірі одної десятої розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації).

Результати перерахунку

Станом на 01 лютого 2026 року в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області перебувають на обліку 57 осіб, які потребують щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома, та 21 особа, яка потребує соціальної послуги натуральної допомоги. В результаті перерахунку з 01 січня 2026 року середній розмір збільшення щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома склав 857,73 грн та соціальної послуги натуральної допомоги ‒ 1 220,50 грн.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області