Дитина народилася поза медзакладом: як зареєструвати її народження

Якщо дитина народилася поза медичним закладом — необхідно підтвердити факт її народження для державної реєстрації та отримання свідоцтва про народження.

Під час дії воєнного стану діє окрема процедура, яка саме — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може видати документ про народження дитини

Медичні працівники закладів охорони здоров’я або фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які:

надавали допомогу при пологах

здійснювали перший огляд новонародженого

проводили перший огляд породіллі після пологів (у тому числі поза лікарнею).

Який документ підтверджує народження дитини

На кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о.

Якщо його оформити неможливо, медичний працівник зобов’язаний виписати довідку довільної форми, в двох примірниках без проставляння печатки.

Один примірник віддають жінці, яка народила, другий зберігається у надавача медичної допомоги.

Під час воєнного стану така довідка підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

Якщо медичні працівники не були присутні під час пологів

Лікар* може оформити Медичне свідоцтво про народження після:

огляду жінки та дитини

та за умови підтвердження факту вагітності жінки у медичних документах або в електронній системі охорони здоров’я.

*за лікарською спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика – сімейна медицина».

Як звернутися до системи надання БПД:

за телефоном 0 800 213 103

написати приватне повідомлення сторінці @Ukraine.Legal.Aid

до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro

Всі контакти за посиланням: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/