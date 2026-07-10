Дитина народилася поза медзакладом: як зареєструвати її народження

Якщо дитина народилася поза медичним закладом — необхідно підтвердити факт її народження для державної реєстрації та отримання свідоцтва про народження.
Під час дії воєнного стану діє окрема процедура, яка саме — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Хто може видати документ про народження дитини
Медичні працівники закладів охорони здоров’я або фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які:
- надавали допомогу при пологах
- здійснювали перший огляд новонародженого
- проводили перший огляд породіллі після пологів (у тому числі поза лікарнею).
Який документ підтверджує народження дитини
На кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о.
Якщо його оформити неможливо, медичний працівник зобов’язаний виписати довідку довільної форми, в двох примірниках без проставляння печатки.
Один примірник віддають жінці, яка народила, другий зберігається у надавача медичної допомоги.
Під час воєнного стану така довідка підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).
Якщо медичні працівники не були присутні під час пологів
Лікар* може оформити Медичне свідоцтво про народження після:
- огляду жінки та дитини
- та за умови підтвердження факту вагітності жінки у медичних документах або в електронній системі охорони здоров’я.
*за лікарською спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика – сімейна медицина».
Як звернутися до системи надання БПД:
- за телефоном 0 800 213 103
- написати приватне повідомлення сторінці @Ukraine.Legal.Aid
- до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro
Всі контакти за посиланням: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/
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