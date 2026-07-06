Європа на пательні

Спека, яка у червні накрила Європу, перетворилася на хроніку кліматичних рекордів. Стовпчики термометрів у Німеччині, Франції, Чехії та Польщі перетнули історичні позначки, подекуди зафіксувавши 41 – 42 градуси за Цельсієм. Навіть традиційно прохолодні Данія та Велика Британія оновили свої багаторічні червневі максимуми, зіткнувшись із тропічними ночами та плавленими коліями. Цей аномальний початок літа не лише випробував на міцність європейську інфраструктуру, а й став черговим тривожним нагадуванням: глобальна зміна клімату переписує правила життя на континенті просто зараз.

Редакція «УЦ» звернулась до земляків, які тривалий час живуть за кордоном, з проханням поділитися враженнями від гарячого червня-2026.

Юлія Гур, Відень, Австрія:

– Зараз у Відні панує аномальна спека: цього тижня встановлено рекорд – 40 °C, найвища температура для столиці Австрії в червні. Спеку переносити важко, у більшості будинків немає кондиціонерів, а їх встановлення обмежене. Через високий попит переносні кондиціонери майже неможливо купити. У деяких школах скорочували або скасовували заняття: температура в класах досягала майже 40 °C. Люди рятуються, виїжджаючи за місто – у гори, до озер або в ліси. У Відні проводять час біля фонтанів, у басейнах і парках. Особливо важко через відсутність повітряного руху: спекотно і вдень, і вночі, квартири не встигають охолоджуватися.

Австрійці жартують, що влітку у них є лише три способи вижити: Radler, Badesee und Schatten – тобто радлер (пиво з лимонадом), озеро і тінь. А якщо стає зовсім нестерпно, залишається лише сподіватися, що вночі температура опуститься… хоча б до 28 °C.

Олександр Вавінський, Петах-Тіква, Ізраїль:

– Якщо чесно, то цього літа не так спекотно. Лише 30 градусів у тіні, вдень на сонці 32 – 34, а вночі 25 – 26. Як рятуємося? Ну, ми вже звикли – просто вмикаємо вентилятор і п’ємо багато води. У квартирі всі вікна відчинені. Одяг легкий, світлий, взуття просте й відкрите. Усі справи намагаємося зробити вранці, до настання спеки. В офісах і установах кондиціонери є скрізь. Ходимо з водою, крижаної не п’ємо. Влітку їмо багато прохолодних кисломолочних продуктів: ешель, гіль (на кшталт кислого молока та кефіру), сир або несолену бринзу. Трохи м’яса, трохи риби. Найрізноманітніші овочі, часто запечені. Вдень у спеку тут рідко сплять – усі працюють. Але згідно із законом, з 14-ї до 16-ї не можна шуміти та голосно вмикати музику. І якщо на вас поскаржаться, то можуть і оштрафувати.

Сергій Скібіцький, Париж, Франція:

– Рекорд буде десь через пару тижнів. Поки що в кімнаті доходило до 30 градусів тепла, рятувався вентилятором і холодним виключно безалкогольним пивом, дитині віддавали переносний кондиціонер (мінус – шумить, плюс – дитина вночі не прокидається). Ще один секрет – обприскування себе з поливалки для газону пару разів на день. Малюкам подобається. Порада читачам: контролювати калорії (бо падає активність), пити більше води чи безалкогольних та безцукрових напоїв.

Підлітки бешкетували на каналі Сан-Мартен в Парижі, де дозволили купатись. Багато кого також помічали в фонтанах, але за це все-таки штраф. В парках люди засмагали в купальниках – від фонтанів принаймні трохи свіжості. Сієста – скрізь, багато компаній дозволило працівникам не приходити в офіси, не обладнані системами клімат-контролю.

Мерії заборонили всі спортивні турніри, окрім водних. Також скоротили святкування Івана Купала, тут його називають Святом музики, заведено цілу ніч тусити в барах і на вулицях.

Євген Колос, Варшава, Польща:

– У Польщі раніше такої спеки майже не було. Тому кондиціонери в квартирах – велика рідкість. Зараз уся Варшава ніби завмерла: на вулицях менше людей, усі намагаються не виходити з дому без потреби. А у мене, слава Богу, кондиціонер є, тому спеку переношу спокійно. Українці, як завжди, скрізь готові до будь-якого апокаліпсису.

Щодо температурного рекорду – сьогодні було десь під 40. Окрім кондиціонера, рекомендую ще один перевірений спосіб пережити спеку – окрошку (до речі бачив в українському меню чудовий варіант – «о, крихітко»). Обов’язково на сметані. Жінка, правда, підказує, що можна ще просеко… Але я все ж за автентичну окрошку. Огірок, картопля, редиска, шинка, сметану розбавити холодною газованою водою, додати якнайбільше льоду – і спека вже не така страшна. Хоча… з просеко теж, мабуть, працює.

Римма Давидовська, Франкфурт-на Майні, Німеччина:

– У нас у суботу було +40 (у тіні). Вранці провітрюємо, вдень все зачиняємо (у нас щільні штори), на терасі розкладаємо парасольки. Багато води (з лимоном і м’ятою), ніякої кави та алкоголю. Вентилятор. Ніяких зайвих рухів.

В магазинах усі вентилятори розкуплено. Басейни заповнені, але не уявляю, як там у таку спеку можна перебувати. Ми вже давно перестали ходити до басейнів, скрізь закриті вдень вікна, багато хто ходить із парасольками. Ношу капелюшок. Їмо холодний буряковий суп і окрошку.

У суботу діти надали нам кліматичний притулок: у них квартира на першому поверсі, є жалюзі і не так спекотно, як у нас.

У середині липня обіцяють знову +35. Ми серйозно замислилися про готель.

Оксана Коваленко, Севілья, Іспанія:

– Коли чотири роки тому переїхала сюди з України, мені здавалося, що наше серпневе літо під Кропивницьким загартувало мене на роки вперед. Як же я помилялася! Наше літо – просто теплий спогад порівняно з тутешнім sol de justicia (праведним сонцем), яке буквально плавить асфальт під ногами.

Цієї неділі у Мадриді та центральних регіонах термометри показують 40°C, а на півдні, в Андалусії, повітря прогрілося до рекордних 44°C. Для місцевих така погода – не стихійне лихо, а звичний життєвий ритм, відточений століттями. Вони не борються зі спекою, вони від неї ховаються.

З дев’ятої ранку іспанський дім перетворюється на фортецю. Вікна зачиняються наглухо, а важкі металеві жалюзі опускаються до самої підлоги. У кімнатах панує сутінок. Головне правило – не впустити розпечене вуличне повітря всередину. Проміжок між 14:00 та 17:00 – це час, коли життя завмирає. Вулиці порожніють так, наче в місті оголосили комендантську годину. Коли сонце нарешті сідає і температура падає хоча б до 30 градусів, іспанці цілими родинами висипають на тераси. Вони п’ють крижану tinto de verano, вечеряють близько десятої вечора і голосно розмовляють до самої півночі.

Моя особиста адаптація відбувалася через повне копіювання місцевих звичок. Я навчилася готувати гаспачо відрами – цей холодний томатний суп кращий за будь-яке морозиво. Моїм найкращим другом стало традиційне іспанське віяло – abanico, яке рятує в громадському транспорті.

Віктор Пересунько, Будапешт, Угорщина:

– В Будапешті температура піднімалась до 40 градусів. А десь в Угорщині було і до 42-х піднімалась, що стало рекордною температурою. У місті намагаємось не виходити вдень на вулицю. Собака гуляє від фонтану до фонтану, бо там є можливість залізти у воду. Я ходжу до офісу працювати, бо там кондиціонер. У Будапешті пожежники поливають людей на площах. Також по місту встановили спеціальні насадки на пожежні гідранти, які дозволяють людям попити з них води і набрати у пляшку. Ну і в багатьох публічних місцях роздають безкоштовно воду в одноразових пакетах. Намагаємось частіше виїжджати до води.

Віктор Орлі, Марсель, Франція:

– І в нас не холодно. Зафіксовані рекордні температури, особливо на заході Франції, +45. При цьому, температура трималася стабільною протягом тижня. За оприлюдненими даними Міністерства охорони здоровʼя, саме в результаті спеки померло близько 2000 людей. На щастя, у цей період не було вітру: була задуха, але не було пожеж. Але подув містраль і миттєво виникла загроза. Пожежі накрили кілька департаментів. Готовність пожежників була стовідсотковою, тому досить швидко вогонь локалізовували. Крім того, проведено багато превентивних заходів: знищення сухостою, створення розділяючих зон уздовж узлісь…

Щодо цивільного населення. На випадок евакуації, мерії підготували спортивні зали, створили запаси питної води.

Комерційні структури теж підготувалися дуже добре. Провели потужну рекламну кампанію, забили склади вентиляторами та кондиціонерами. А зараз працюють у режимі нон-стоп.