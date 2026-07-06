«Горить все від аномальної спеки»

Так відповів фермер Григорій Демченко на запитання, що робиться на його полях у Володимирівці Кропивницького району.

За словами Демченка, озима пшениця вже достигає, через кілька днів почнуть збирати (ця розмова відбулася третього липня). Торік жнива почалися 8 липня. Дощ пшениці не треба. Прогноз – зібрати по 50 центнерів з гектара.

Григорій Демченко каже, що цього сезону, на відміну від попередніх, озима пшениця в його господарстві – у пріоритеті.

– Від сої відмовився, бо три останні роки збирав її по три центнери. Причина – брак вологи. Багато хто відмовився від сої. Я засіяв половину площі пшеницею. Такого давно не було. Тепер у мене три культури – кукурудза, пшениця, соняшник. Кукурудзі треба добрий дощ. Щоб без граду.

І – про інші проблеми:

– Немає грошей. Пальне подорожчало. Нема кому працювати. Із сіл чоловіків мобілізували. Під час дронових атак вимикають зв’язок із супутниками, а в мене ж техніка – на автопілоті. А якщо щось впаде й загориться… Такого екстриму ще не було.

Віктор Іваненко, «УЦ».