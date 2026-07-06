Для ветеранів війни, яка триває

Кропивницький із робочим візитом відвідав перший заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний. Разом із секретарем Кропивницької міської ради Олегом Колюкою, директором департаменту містобудування та земельних ресурсів – головним архітектором міста Романом Лунголом і начальником управління капітального будівництва Сергієм Білоконем він обговорив реалізацію проєкту зі створення державного ветеранського простору.

Під час зустрічі учасники розглянули особливості майбутнього будівництва, узгодили технічні рішення та надали рекомендації щодо адаптації типового проєкту до місцевих умов.

Ветеранський простір планують звести у сквері Слави. Він стане частиною загальноукраїнської мережі державних ветеранських центрів, які створюються для комплексної підтримки захисників, захисниць та членів їхніх родин.

Як наголосив Віктор Байдачний, усі такі простори будуватимуться за єдиними стандартами. Вони матимуть типові архітектурні рішення та обов’язково відповідатимуть принципам безбар’єрності, щоб бути комфортними й доступними для ветеранів, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За словами представників Міністерства, ветеранські простори стануть не лише місцем надання соціальних, психологічних і професійних послуг, а й сучасними громадськими центрами зі спортивною інфраструктурою, просторами для навчання, дозвілля та спілкування. Окрему увагу приділять якості будівництва, функціональності приміщень і довгостроковій експлуатації об’єктів.