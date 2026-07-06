Вітаючи з нагородою

З нагоди Дня спецпідрозділів воєнної розвідки начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру підрозділу «Стугна» зі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, заступнику голови Кіровоградської обласної ради Дмитру Ліньку.

Редакція «УЦ» долучилась до поздоровлень, а заразом, користуючись нагодою поспілкувалась з Дмитром Володимировичем.

– Війна вже привчила журналістів не ставити військовим зайвих та дурних запитань. Та все ж, орден Богдана Хмельницького – особливий, його дуже поважають в ЗСУ. Прокоментуйте своє нагородження, будь ласка.

– Дійсно, орден Богдана Хмельницького – це поважна нагорода, яка є заслугою не тільки моєю, а всього підрозділу, який я очолюю. Це визнання багаторічної роботи, яку ми робимо, і робимо успішно. За час війни ми провели 26 операцій тривалістю від кількох тижнів до пів року. Ми побували на всіх ділянках фронту України і не тільки, знищили сотні ворогів, десятки взяли в полон. Наш підрозділ постійно розширюється, і це ознака довіри з боку командування і високої відповідальності та професіоналізму з боку офіцерів та солдат підрозділу.

– Чи слідкуєте ви за перебігом подій в суспільстві та політиці країни? Чи не здається вам дивним, що на перші плани інформаційного простору по черзі виходять кластери ЄС, польські ордени, пантеон – чи не замало проблем війни в політиці та медіа?

– Люди звикають до всього, як і звикають до війни. З одного боку, це нормальний процес, інакше людська психіка не витримувала б. Проте з часом низька увага суспільства до проблем фронту може перейти в байдужість, і це вже небезпечно. Нам як ніколи потрібна консолідація суспільства, сил та ресурсів для боротьби з ворогом. Політикою, внутрішніми та зовнішніми чварами і боротьбою, які ми так всі полюбляємо, ми можемо займатись після перемоги, але не зараз.