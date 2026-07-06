«Орли» набирають висоту

Продовжуємо інформувати вас про становлення та розвиток ампфутбольного клубу «Сталеві Орли». Поступово хлопці перетворюються з новачків у справжніх бійців, які вже можуть вирішувати непрості завдання на футбольному полі.

Минулої суботи, 4 липня, на кропивницьких ампфутболістів очікувало ще одне серйозне випробування. Нашу команду запросили взяти участь в масштабному ветеранському фестивалі Superhumans Reunion 2026, який проходив у Одесі на базі центрального стадіону «Чорноморець». Кропивницькі ампфутболісти вийшли на газон легендарної української арени для того, щоб зіграти товариський матч із командою «Колос-Буревій -2» з Ковалівки. Друга команда ковалівців була підсилена декількома гравцями основи, а також дівчатами з національної збірної України. Атмосфера свята, глядачі на трибунах, які палко підтримували дії обох команд, та якісне суддівство посприяли тому, що це був напружений та емоційний матч. І від першої та до останньої хвилини ініціатива була на боці нашої команди. Кропивничани комбінували, пресингували, постійно тиснули на ворота суперників і створювали гольові нагоди. У першому таймі, після розіграшу кутового, відзначився наш головний бомбардир Михайло Беля, який вдало зіграв на добиванні. А на початку другої половини він же вдало натис на захисника, від ноги якого м’яч опинився в воротах суперників. Далі ще були чудові нагоди відзначитися в самого Михайла, його брата Руслана, який виконав неймовірний обсяг роботи, а також в Ігоря Загоровського, який дійсно підсилив наш колектив, та у Володимира Букши. Та більше вразити ворота суперників не вдалося. А наприкінці зустрічі ми ускладнили собі кінцівку, коли пропустили після вдало розіграного ауту та удару головою форварда конкурентів. Та ще один м’яч воротар кропивничан Сергій Остапенко, який, як і Олександр Ошурко в першому таймі, не один раз зіграв надійно, та захисники кропинивької команди Максим Оівчик, Олександр Савон, Сергій Ринжук, «колосовцям» забити не дозволили. У підсумку – заслужена перша перемога «Сталевих Орлів» в ігровий час – 2:1.

Ну а далі задоволені хлопці взяли участь в усіх цікавих заходах фестивалю Superhumans Reunion 2026, що об’єднав понад 3 000 учасників, серед яких ветерани, цивільні пацієнти з ампутаціями, їхні родини, медичні експерти тощо. Ця грандіозна подія з великою кількістю різноманітних локацій відбулася відразу після офіційного відкриття третього в Україні Центру військової травми Superhumans Odesa, що спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії та реабілітації. На ці заходи завітали Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. Недарма нас на самому початку та й після матчу здивували ретельні заходи безпеки й прохання не оприлюднювати інформацію про подію до самого вечора. Нашим хлопцям вдалося поспілкуватися та сфотографуватися з першою леді України, а також взяти участь в різних вікторинах і конкурсах й навіть виграти пам’ятні призи та отримати подарунки від організаторів.

Насолодившись неймовірною атмосферою свята, наша делегація ще й завітала на легендарний одеський пляж «Ланжерон», який розташований недалеко від стадіону. Найближчим часом на «Сталевих Орлів» очікує цікавий всеукраїнський турнір, про який ми вам вже традиційно розкажемо.