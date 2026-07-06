Вносив зміни в «Оберіг»

У несанкціонованому втручанні в реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» підозрюють жителя Кіровоградщини.

Він, працюючи оператором відділення мобілізаційного обліку одного з місцевих ТЦК, начебто систематично змінював в «Оберезі» інформацію стосовно військовозобов’язаних таким чином, що вони уникли мобілізації.

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду Кропивницького за 15 червня 2026 року, якою задоволено клопотання слідчого поліції про надання доступу до інформації в «Оберезі», яка перебуває у володінні такого-то районного ТЦК.

Згідно з документом, службовець ТЦК (звання – старший солдат) із 17 листопада 2024 року по 30 березня 2026-го вніс в «Оберіг» недостовірну інформацію про проходження медичних оглядів тринадцятьма земляками таким чином, що вони набули статусу «тимчасово непридатний до військової служби».

Згідно із судовою ухвалою, підозрюваний зізнався у вчиненні фальсифікацій і виявив готовність допомагати слідству.