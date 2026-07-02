Свідки при посвідченні заповіту: коли це обов’язково

Плануєте скласти заповіт або допомагаєте це зробити близькій людині? Варто знати, що до посвідчення заповіту можна залучити свідків, а в деяких випадках їхня участь буде обов’язкова.

Коли без свідків не обійтися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Чи завжди залучаються свідки

Ні. Заповіт посвідчують при свідках:

за бажанням заповідача

у визначених законом випадках — коли їхня присутність є обов’язковою умовою.

Коли участь свідків обов’язкова

Участь не менш як 2-х свідків при посвідченні заповіту обов’язкова, якщо:

заповідач через за станом здоровʼя не може сам прочитати заповіт

заповіт посвідчує не нотаріус, а інша посадова чи службова особа*. Зокрема, це випадки посвідчення заповіту: у лікарні, госпіталі, будинку для осіб похилого віку чи осіб з інвалідністю у пошуковій або іншій експедиції тощо.



*У випадках, що передбачені статтею 1252 Цивільного кодексу України.

Хто може бути свідком

Людина з повною цивільною дієздатністю.

Не може бути свідком:

нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт

спадкоємці за заповітом

члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом

особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Що роблять свідки

Свідки, при яких посвідчено заповіт:

зачитують його вголос

та ставлять свої підписи на ньому.

До тексту заповіту обов’язково вносяться відомості про свідків, а саме — ПІБ, дата народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено особу свідка.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи можуть надати роз’яснення щодо складання заповіту.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/