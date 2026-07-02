Як онлайн записатися на прийом до фахівців сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: покроковий гід

Цінуєте власний час? Скористайтеся онлайн-записом на прийом! Переваги онлайн-запису на прийом:

– можливість записатися на прийом у зручний час;

– вибір дати відвідування;

– пошук найближчого сервісного центру;

– мінімізація часу очікування;

– внесення змін або скасування запису за потреби.

Не відкладайте важливі справи на потім ‒ плануйте свій візит до фахівців Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області заздалегідь та користуйтеся перевагами електронних сервісів уже сьогодні.

Щоб скористатися онлайн-записом на прийом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Авторизуйтеся у зручний спосіб. Зайдіть у розділ “Комунікації з ПФУ” та оберіть категорію “Запис на прийом”. У вікні, що відкривається, натисніть “Записатися на прийом”. Заповніть форму (оберіть “Орган Пенсійного фонду України”, “Сервісний центр” (орієнтирами може бути населений пункт, в якому проживаєте або тимчасово перебуваєте), “Тема прийому”, “Рік” і “Місяць” та натисніть “Завантажити розклад”. У вікні, що відкривається, оберіть зручні дату і час для відвідування сервісного центру (запис здійснюється, починаючи з наступного робочого дня (за наявності вільних місць) та одночасний запис на декілька прийомів неможливий), перевірте форму та натисніть “Записатися на прийом”. Натиснувши на рядок із обраним сервісним центром, можна обрати “Друк талону на прийом” або “Скасувати запис”.

Важливо!

Якщо під час відвідування сервісного центру відсутній роздрукований талон ‒ це не є перешкодою для прийому в обраний день і час. Інформацію про записи на прийом можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі “Комунікації з ПФУ”, категорія “Запис на прийом”/“Мої записи на прийом”.

Як зорієнтуватися в сервісному центрі під час візиту в обраний день і час?

Дані про запис на прийом автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру в обраний день.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області