Як онлайн записатися на прийом до фахівців сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: покроковий гід

Цінуєте власний час? Скористайтеся онлайн-записом на прийом! Переваги онлайн-запису на прийом:
– можливість записатися на прийом у зручний час;
– вибір дати відвідування;
– пошук найближчого сервісного центру;
– мінімізація часу очікування;
– внесення змін або скасування запису за потреби.
Не відкладайте важливі справи на потім ‒ плануйте свій візит до фахівців Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області заздалегідь та користуйтеся перевагами електронних сервісів уже сьогодні.
Щоб скористатися онлайн-записом на прийом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
- Авторизуйтеся у зручний спосіб.
- Зайдіть у розділ “Комунікації з ПФУ” та оберіть категорію “Запис на прийом”.
- У вікні, що відкривається, натисніть “Записатися на прийом”.
- Заповніть форму (оберіть “Орган Пенсійного фонду України”, “Сервісний центр” (орієнтирами може бути населений пункт, в якому проживаєте або тимчасово перебуваєте), “Тема прийому”, “Рік” і “Місяць” та натисніть “Завантажити розклад”.
- У вікні, що відкривається, оберіть зручні дату і час для відвідування сервісного центру (запис здійснюється, починаючи з наступного робочого дня (за наявності вільних місць) та одночасний запис на декілька прийомів неможливий), перевірте форму та натисніть “Записатися на прийом”.
- Натиснувши на рядок із обраним сервісним центром, можна обрати “Друк талону на прийом” або “Скасувати запис”.
Важливо!
Якщо під час відвідування сервісного центру відсутній роздрукований талон ‒ це не є перешкодою для прийому в обраний день і час. Інформацію про записи на прийом можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі “Комунікації з ПФУ”, категорія “Запис на прийом”/“Мої записи на прийом”.
Як зорієнтуватися в сервісному центрі під час візиту в обраний день і час?
Дані про запис на прийом автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру в обраний день.
Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
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