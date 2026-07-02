Державна допомога на дітей одиноким матерям: розмір, умови та порядок призначення

Для сімей, які самостійно виховують дітей, державна допомога одиноким матерям є суттєвою підтримкою з боку держави. Наразі допомогу на дітей одиноким матерям в області отримують 1 065 сімей.

Право на отримання допомоги мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Важливо: жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

До складу сім’ї враховуються члени сім’ї, які проживають разом та ведуть спільний побут. До її складу можуть входити:

чоловік або дружина;

рідні та усиновлені діти;

діти до 23 років, які навчаються за денною формою та не мають власної сім’ї;

повнолітні діти з інвалідністю, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки, які перебувають на утриманні заявника.

Не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі коли:

сім’я здійснила велику покупку або оплату послуг на суму понад 50 тис. грн;

на депозитних рахунках у банку є понад 100 тис. грн;

сім’я має другу квартиру чи будинок або більше одного автомобіля віком до 15 років;

хтось із членів сім’ї купував іноземну валюту чи банківські метали на значну суму;

дитина перебуває на повному державному утриманні;

члени сім’ї вже отримують базову соціальну допомогу;

були подані неправдиві дані або приховані доходи;

особа працездатного віку не працює;

не навчається;

не перебуває на обліку в центрі зайнятості;

не проходить військову службу;

не має офіційного доходу або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад 3 місяці.

Але допомога може бути призначена, якщо особа:

доглядає за дитиною до 3 років;

доглядає за дитиною, яка потребує домашнього догляду;

доглядає за дитиною з інвалідністю;

перебуває на обліку в центрі зайнятості;

має підтверджену тривалу хворобу;

доглядає за особою з інвалідністю або людиною віком від 80 років і отримує компенсацію.

Розмір виплат у 2026 році

Розмір допомоги для кожної сім’ї визначається індивідуально. Він залежить від доходів сім’ї та віку дитини. Держава виплачує різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу.

У 2026 році прожитковий мінімум становить:

для дітей до 6 років – 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн;

від 18 до 23 років (на денному навчанні) ‒ 3 328 грн.

Під час оформлення допомоги враховуються доходи сім’ї за останні 6 місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям. Допомога призначається окремо на кожну дитину.

Якщо середньомісячний дохід сім’ї перевищує прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, допомога не призначається.

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву про призначення допомоги;

декларацію про доходи та майновий стан;

копію свідоцтва про народження дитини.

Додатково можуть знадобитися (залежно від ситуації): копія рішення про усиновлення, копія свідоцтва про смерть другого з батьків, довідка про неотримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, довідка з навчального закладу – для дітей від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою.

Якщо дитина народилася за кордоном, подається легалізований документ про народження.

Для отримання допомоги при усиновленні дитини можна звернутися у будь-який зручний спосіб до: сервісного центру Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг, уповноваженої особи міської, селищної, сільської ради.

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, начальниця управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області