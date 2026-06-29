До уваги страхувальників: про зміни щодо осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1396 “Деякі питання соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення” з 1 липня 202 6 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України буде можливість подання заяв з інформацією про осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України ( в тому числі одержувачам пенсій, житлових субсидій та пільг, які проходять службу (військову службу) ) до 1 серпня поточного року Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Головним управлінням Національної гвардії, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро, Державною податковою службою, Державною митною службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державним бюро розслідувань, Службою безпеки, розвідувальними органами, Службою судової охорони, Міністерством юстиції, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Офісом Генерального прокурора, Державною судовою адміністрацією, Державною спеціальною службою транспорту, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями.

У разі неможливості подання Пенсійному фонду України інформації до 1 серпня поточного року таку інформацію може бути подано до 1 жовтня поточного року.

Розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2026 № 602 “Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, у 2026 році”.

Також акцентуємо увагу страхувальників, що банківський рахунок в заяві, має відповідати переліку уповноважених банків, визначених Міністерством фінансів України (відповідно до Порядку відбору банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231), через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області