Докурились до підпалів

СБУ спільно з Національною поліцією викрила на Кіровоградщині групу молодиків, причетних до підпалів транспортних засобів Сил оборони України.

Троє мешканців Олександрійської громади Максим, Богдан і Настя погодилися за грошову винагороду виконувати злочинні завдання від російських спецслужб. Хлопцям по 21 року, дівчині – 23.

За даними слідства, наприкінці травня один із фігурантів у пошуках швидкого заробітку натрапив у Telegram на пропозицію невідомого підпалювати автомобілі, які використовують українські військовослужбовці, а підтвердженням виконаної роботи мали стати фото та відео.

Уже ввечері 26 травня 2026 року підозрювані прибули до одного з населених пунктів Олександрійського району, де виявили військовий пікап, який проходив технічне обслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Вони облили транспортний засіб легкозаймистою речовиною, підпалили його та зафіксували результат на мобільний телефон для подальшої передачі замовнику.

Через кілька днів, 1 червня близько третьої години ночі, фігуранти, діючи за тією ж схемою, здійснили ще один підпал автомобіля в Олександрійському районі. Відео та фото палаючого транспортного засобу також мали стати доказом виконання «замовлення» та підставою для отримання винагороди.

Крім того, за даними слідства, після підпалів зловмисники нібито планували виготовити саморобний вибуховий пристрій, щоб закласти його під залізничні колії для підриву електропоїзду.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігурантів та запобігли реалізації подальших злочинних намірів. Тепер зловмисникам «світить» по 10 років перевиховання у в’язниці.