Вітаємо, Софійко!

В цьому році вступники знову складали національний мультипредметний тест (НМТ) в одноденному форматі – чотири предмети за чотири години з 20-хвилинною перервою. Коли напруга і хвилювання в минулому, можна вітати майбутніх студентів. І пишатися. Є ким.

Випускниця 11 класу комунального закладу «Хащуватський ліцей» (Гайворонщина) Софія Гупалюк продемонструвала високий рівень знань, отримавши максимальні 200 балів з української літератури за результатами НМТ. Дівчина отримала вражаючі бали і з інших предметів: з української мови – 195, математики – 184 та історії України –185.

Софію привітали на сайті Гайворонської міської ради: «Це вагоме досягнення стало результатом наполегливої праці, цілеспрямованості, любові до рідного слова та глибокого інтересу до предмета.

Внесок у цей успіх належить Ларисі Миколаївні Шарамко, учительці української мови та літератури, яка своїм професіоналізмом і підтримкою допомогла учениці досягти найвищого результату.

Максимальний бал відкриває перед Софією широкі можливості для вступу до провідних закладів вищої освіти України та подальшої реалізації власних мрій і планів.

Щиро вітаємо Софію, її наставницю та колектив ліцею з цим визначним успіхом! Бажаємо нових звершень, впевненого руху вперед, яскравих перемог і здійснення всіх задумів!»

«УЦ», приєднавшись до привітань, попросила Софію Гупалюк поділитися враженнями і планами:

– Я люблю літературу. Особливо періоду 20-го століття. Читаю не лише книжки, рекомендовані шкільною програмою, а багато різноманітної української та зарубіжної літератури.

Взагалі мені подобалося навчатися в ліцеї. Бували труднощі, не без цього, але все можна подолати. Я сподівалася, що хоча б один предмет здам на максимальну кількість балів. Так і вийшло.

Я раджуся з родиною, який навчальний заклад обрати для вступу. З містом поки не визначилися, але знаю точно, що моя майбутня професія буде пов’язана з обліком і оподаткуванням.