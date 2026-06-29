Вагітність і догляд за дитиною: що потрібно знати про трудові права та гарантії

Вагітність і народження дитини змінюють не лише ваше повсякденне життя, а й ваші трудові права як працівниці. На що ви можете розраховувати, хто має право доглядати за малюком та що вам робити, якщо роботодавець порушує закон, — пояснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Полегшені умови праці
- Заборона на важку працю: вас не можна залучати до важких, шкідливих чи небезпечних робіт, а також підземних
- Ніякої роботи в нічний час і відряджень: вам заборонено працювати в нічний час, надурочно, у вихідні дні, а також вас не мають права відправляти у відрядження.
Переведення на легшу роботу
На підставі вашого медичного висновку роботодавець зобов’язаний:
- зменшити вам норми виробітку або обслуговування
- або перевести вас на іншу роботу, яка є легшою та виключає вплив несприятливих виробничих факторів.
При цьому за вами обов’язково зберігається середній заробіток за попередньою роботою.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
Стандартна тривалість відпустки становить:
- 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після
- 140 календарних днів: у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей (70 днів до і 70 після пологів).
За вашим бажанням та за відсутності медичних протипоказань ви можете перенести частину відпустки, що передбачена до пологів, і використати її вже після народження дитини. Загальна тривалість вашої відпустки при цьому не зміниться (126 або 140 днів).
Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років
Ця відпустка надається за вашим бажанням після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Ви або ваші рідні можете використати її повністю або частинами. Оформити її можуть:
- ви (мати) або батько дитини
- бабуся чи дідусь
- інші родичі, які фактично доглядають за малюком
- особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину
- один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
Важливо: Одночасно у такій відпустці може перебувати лише одна із зазначених осіб. На весь час відпустки за вами зберігаються місце роботи та посада.
Поєднання та перенесення відпусток
- Об’єднання відпусток: Ви маєте право об’єднати свою щорічну відпустку з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами — незалежно від вашого стажу роботи на цьому підприємстві. Тобто, навіть якщо ви відпрацювали всього 2 місяці, ви все одно маєте право піти у щорічну відпустку за цей час, приєднавши її до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
- Перенесення дат: Якщо ваша щорічна відпустка збігається з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, її зобов’язані перенести на інший час або продовжити.
Заборона дискримінації та захист від звільнення
- Роботодавець не має права відмовити вам у працевлаштуванні чи зменшити заробітну плату через вашу вагітність
- Вас не можуть звільнити за ініціативою роботодавця. Це правило діє як під час вагітності, так і під час відпустки по догляду за дитиною (це стосується і батька чи інших родичів, якщо перебувають у відпустці по догляду за дитиною).
Повна ліквідація компанії — це єдиний виняток, коли звільнення можливе. Проте навіть у цьому випадку роботодавець зобов’язаний вас працевлаштувати — наприклад, перевести до компанії-правонаступника.
Якщо строк вашої дії договору закінчується, вас усе одно мають працевлаштувати на інше місце. На час пошуку роботи (але не довше ніж на 3 місяці) за вами зберігається середня заробітна плата.
Куди вам звертатися, якщо ваші трудові права порушені
- Держпраці — фахівці можуть провести перевірку вашого роботодавця та зобов’язати його усунути порушення
- Суд — щоб оскаржити незаконне звільнення, відмову в прийомі на роботу або інші порушення ваших прав
- Система надання БПД — для отримання кваліфікованої юридичної підтримки.
Також ви можете врегулювати трудовий спір за допомогою процедури медіації.
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