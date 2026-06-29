Вагітність і догляд за дитиною: що потрібно знати про трудові права та гарантії

Вагітність і народження дитини змінюють не лише ваше повсякденне життя, а й ваші трудові права як працівниці. На що ви можете розраховувати, хто має право доглядати за малюком та що вам робити, якщо роботодавець порушує закон, — пояснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Полегшені умови праці

Заборона на важку працю: вас не можна залучати до важких, шкідливих чи небезпечних робіт, а також підземних

Ніякої роботи в нічний час і відряджень: вам заборонено працювати в нічний час, надурочно, у вихідні дні, а також вас не мають права відправляти у відрядження.

Переведення на легшу роботу

На підставі вашого медичного висновку роботодавець зобов’язаний:

зменшити вам норми виробітку або обслуговування

або перевести вас на іншу роботу, яка є легшою та виключає вплив несприятливих виробничих факторів.

При цьому за вами обов’язково зберігається середній заробіток за попередньою роботою.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Стандартна тривалість відпустки становить:

126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після

140 календарних днів: у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей (70 днів до і 70 після пологів).

За вашим бажанням та за відсутності медичних протипоказань ви можете перенести частину відпустки, що передбачена до пологів, і використати її вже після народження дитини. Загальна тривалість вашої відпустки при цьому не зміниться (126 або 140 днів).

Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років

Ця відпустка надається за вашим бажанням після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Ви або ваші рідні можете використати її повністю або частинами. Оформити її можуть:

ви (мати) або батько дитини

бабуся чи дідусь

інші родичі, які фактично доглядають за малюком

особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину

один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Важливо: Одночасно у такій відпустці може перебувати лише одна із зазначених осіб. На весь час відпустки за вами зберігаються місце роботи та посада.

Поєднання та перенесення відпусток

Об’єднання відпусток: Ви маєте право об’єднати свою щорічну відпустку з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами — незалежно від вашого стажу роботи на цьому підприємстві. Тобто, навіть якщо ви відпрацювали всього 2 місяці, ви все одно маєте право піти у щорічну відпустку за цей час, приєднавши її до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Перенесення дат: Якщо ваша щорічна відпустка збігається з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, її зобов’язані перенести на інший час або продовжити.

Заборона дискримінації та захист від звільнення

Роботодавець не має права відмовити вам у працевлаштуванні чи зменшити заробітну плату через вашу вагітність

Вас не можуть звільнити за ініціативою роботодавця. Це правило діє як під час вагітності, так і під час відпустки по догляду за дитиною (це стосується і батька чи інших родичів, якщо перебувають у відпустці по догляду за дитиною).

Повна ліквідація компанії — це єдиний виняток, коли звільнення можливе. Проте навіть у цьому випадку роботодавець зобов’язаний вас працевлаштувати — наприклад, перевести до компанії-правонаступника.

Якщо строк вашої дії договору закінчується, вас усе одно мають працевлаштувати на інше місце. На час пошуку роботи (але не довше ніж на 3 місяці) за вами зберігається середня заробітна плата.

Куди вам звертатися, якщо ваші трудові права порушені

Держпраці — фахівці можуть провести перевірку вашого роботодавця та зобов’язати його усунути порушення

Суд — щоб оскаржити незаконне звільнення, відмову в прийомі на роботу або інші порушення ваших прав

Система надання БПД — для отримання кваліфікованої юридичної підтримки.

Також ви можете врегулювати трудовий спір за допомогою процедури медіації.