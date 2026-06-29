Професійні ризики на робочому місці: етапи оцінки та шляхи мінімізації

Під час виконання трудових обов’язків, кожна працююча людина підпадає під певні ризики.

На кожному робочому місці існує ймовірність ушкодження здоров’я працівника, яка обумовлена ступенем шкідливості й небезпечності умов праці.

Що ж таке ризик?

Ризик ‒ це поєднання ймовірності шкоди, завданої небезпекою, і можливою величиною цієї шкоди. Тобто, ризик ‒ це є мірою небезпеки.

Факторами небезпеки можуть бути, наприклад: шум, слизькі підлоги, хімічні речовини або вимушена робоча поза, тощо.

Для створення покращених умов праці на робочих місцях необхідно розробляти планомірні заходи з охорони праці, які включають в себе оцінку ризиків. Виявлення наявних ризиків на кожному робочому місці дозволяє знизити виробничий травматизм та профзахворювання за рахунок рекомендацій та превентивних заходів.

Не залежно від форми власності та масштабності виробництва, виходячи з положень Закону України “Про охорону праці” (далі ‒ Закон) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, відповідних галузевих стандартів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Так, відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці”, роботодавець, серед іншого, зобов’язаний:

– забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань та здійснювати профілактичні заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин;

– організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів тощо.

Отже, вищезазначений Закон зобов’язує роботодавця забезпечити організацію роботи та робочих місць таким чином, щоб захистити працівників від ризиків нещасних випадків та впливу обтяжливих та шкідливих для здоров’я факторів.

Оцінка ризиків є безперервним і систематичним процесом. Вона проводиться поетапно, з урахуванням раніше виявлених небезпек, що виникли під час роботи. Якщо ці небезпеки не можна повністю усунути, слід оцінити їх ризик для здоров’я і безпеки працівників. На основі оцінки можна прийняти обґрунтовані рішення щодо підвищення безпеки.

Основні етапи оцінки ризиків:

– ідентифікація небезпек ‒ визначення всіх факторів, що можуть завдати шкоди (фізичні, хімічні, біологічні, психосоціальні чи ергономічні);

– аналіз ризиків ‒ визначення ймовірності настання події та тяжкості її наслідків;

– оцінка ‒ визначення рівня ризику (прийнятний чи неприйнятий) та визначення пріоритетних дій;

– розробка заходів ‒ впровадження захисних рішень за пріоритетом: від усунення небезпеки до використання засобів індивідуального захисту;

– моніторинг ‒ постійний контроль ефективності заходів та перегляд оцінки у разі змін на виробництві.

Варто зазначити, що основною метою здійснення оцінки професійного ризику є забезпечення найкращого захисту здоров’я працівників, що реалізується шляхом виявлення небезпеки для нещасних випадків і здоров’я, оцінки тяжкості наслідків у разі реального виникнення небезпеки та визначення ймовірності реального виникнення небезпеки.

Відтак, підприємства не повинні чекати на ухвалення спеціальних нормативно-правових актів, спрямованих на управління ризиками, пов’язаними з охороною праці або сподіватися на бездоганність власних процесів та документації, при здійсненні відповідної перевірки контролюючими органами, а самостійно визначати небезпеки професійного ризику та проводити їх оцінку із періодичною стабільністю, а також за участі працівників. На цій основі роботодавець повинен планувати та впроваджувати відповідні технічні та організаційні рішення, з метою запобігання та зниження професійних ризиків.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області