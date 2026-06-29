Як отримати виплату вже призначеної пільги членам сім’ї осіб, які визнані зниклими безвісти або потрапили у полон?

Хто з членів сім’ї пільговика має право на отримання пільг?

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2024 № 1420 доповнено зміст пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, яким регламентується виплата пільг членам сімей осіб, які визнані зниклими безвісти або потрапили у полон, а саме:

– якщо пільговик (ветеран війни, особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалий учасник Революції Гідності, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України) потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин, виплата пільг у грошовій формі здійснюється за зверненням одного із членів його сім’ї (чоловіка, дружини, непрацездатних батьків, законного представника дитини (до 18 років), неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги), який фактично проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги, шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на банківський рахунок такого члена сім’ї.

Способи звернення

Член сім’ї пільговика подає до уповноваженого органу (не раніше місяця потрапляння пільговика в полон держави-агресора (визнання зниклим безвісти), зокрема в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, до місяця звільнення пільговика з полону держави-агресора (визнання судом безвісно відсутнім чи оголошення судом померлим):

– заяву (у довільній формі);

– витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, оформленого відповідно до вимог пункту 15 Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2262);

– банківський рахунок.

Строки виплати

Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення.

Перерахування коштів на рахунок члена сім’ї пільговика припиняється уповноваженим органом з місяця, наступного за місяцем отримання від такого члена сім’ї інформації про пільговика (звільнення з полону або скасування статусу зниклого безвісти), і поновлюється пільговику з місяця, в якому припинено перерахування коштів, за його зверненням до уповноваженого органу (зокрема в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України) після уточнення реквізитів банківського рахунка, на який перераховуватимуться кошти.

Антоніна МАРЧЕНКО, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу надання пільг управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області