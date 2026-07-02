№27 (1713)

Номер тижневика «УЦ» від 2 липня 2026 року
«Не можу звикнути жити без нього»
Чи можлива валідація без валідолу?
Від покинутих будинків до ресурсу громади
Померла безвідповідально – залишила трохи канабісу
World CUP 2026: це лише початок
Номер тижневика «УЦ» від 2 липня 2026 року
«Не можу звикнути жити без нього»
Чи можлива валідація без валідолу?
Від покинутих будинків до ресурсу громади
Померла безвідповідально – залишила трохи канабісу
World CUP 2026: це лише початок
Свідки при посвідченні заповіту: коли це обов’язково